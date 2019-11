OAKLAND – Toronto Raptors menjadi juara NBA 2018-2019 setelah menaklukkan sang juara bertahan, Golden State Warriros, 4-2 dalam sistem best of seven. Raptors memastikan diri sebagai yang terbaik musim ini setelah menaklukan Warriors dengan skor tipis 114-110 di Oracle Arena, Jumat (14/6/2019) pagi WIB.

Gelar juara ini terasa spesial untuk Raptors karena merupakan yang pertama kali dalam sejarah mereka. Sebelumnya, prestasi terbaik Raptors ialah menjadi juara divisi sebanyak enam kali pada 2007, 2014, 2015, 2016, 2018, dan 2019.

Keberhasilan Raptors menjadi kampiun untuk pertama kalinya tersebut juga mengulang catatan apik Cleveland Cavaliers pada NBA 2015-2016. Saat itu, Cavs yang masih dipimpin LeBron James juga menjadi kampiun setelah menaklukkan Warriors dengan skor 4-3 dalam partai puncak.

Layaknya Cavs yang bersusah payah mengalahkan Warriors di partai puncak, Raptors pun mengalami hal serupa musim ini. Kawhi Leonard dan kawan-kawan mendapatkan perlawanan sengit dari sang juara bertahan di setiap laga yang dijalani mereka di final NBA musim ini.

Akan tetapi, Raptors tetap mampu unggul 3-2 atas Warriors sebelum game keenam berlangsung. Saat game penentuan dimulai, Raptors berusaha keras untuk untuk memimpin skor sejak kuarter pertama. Akan tetapi, Warriors tak mau begitu saja menyerahkan kuarter pertama kepada Raptors. Jual beli serangan pun terjadi tetapi Raptors mampu menutup kuarter pertama dengan keunggulan tipis 33-32 atas Warriors. Pada kuarter kedua, Raptors lebih nyaman lagi dalam menerapkan permainannya. Alhasil, Kuarter kedua ditutup dengan keunggulan Raptors 27-25 atas Warriors. Akan tetapi, Warriors mampu bangkit pada kuarter ketiga dengan mengandalkan sang shooting guard, Klay Thompson. Thompson yang sejak awal laga sudah menjadi andalan Warriors menemukan irama permainan terbaiknya sehingga mampu membawa timnya unggul 31-26 atas Raptors di kuarter ketiga. Patut disayangkan, aksi impresif Thompson itu harus dibayar mahal karena ia justru menderita cedera lutut setelah terjatuh dengan tidak sempurna pada kuarter ketiga. Thompson pun harus melewatkan kuarter keempat sehingga Raptors lagi-lagi unggul 28-22 atas Warriors. Secara keseluruhan, Raptors memenangkan game keenam dengan skor 114-110 atas Warriors. Gelar juara Raptors semakin lengkap karena Kawhi terpilih sebagai MVP di final NBA musim ini.