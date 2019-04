OAKLAND – Golden State Warriors sukses meraih kemenangan atas Houston Rockets di laga pertama semifinal wilayah barat NBA 2018-2019. Melakoni laga di Oracle Arena, Senin (29/4/2019) dini hari WIB, Warriors menang sangat tipis dengan skor 104-100.

Laga Warriors kontra Rockets memang diprediksi akan berlangsung sangat ketat. Hal itu pun sudah terlihat di laga pertama yang sudah berlangsung. Sejak kuarter pertama, kedua tim saling kejar mengejar angka untuk bisa merebut kemenangan di laga perdana.

Pada kuarter pertama, Warriors yang tampil di hadapan publik sendiri langsung tancap gas dengan unggul 28-19 atas Rockets. Tetapi pada kuarter kedua, tim tamu berhasil mendekati perolehan angka Warrios. Kuarter kedua pun berakhir dengan skor imbang 53-53.

Kuarter berikutnya, Warriors tak ingin lengah dan kembali menjauh dengan unggul 83-76. Namun, lagi-lagi persaingan sengit terjadi di kuarter terakhir. Rockets berusaha mengejar dan Warriors bekerja keras menjaga keunggulan. Beruntung ketika laga usai Warriors mampu mempertahankan keunggulan dan menang tipis dengan skor 104-100.

Kemenangan tersebut membuat Warriors unggul skor besar sementara atas Rockets dengan 1-0. Meski telah unggul, tetapi hal tersebut belum menjamin karena pertandingan memainkan sistem best of seven.

Pada laga tersebut, Stephen Curry tampil memukau dengan mengumpulkan poin terbanyak yakni 18 poin. Sementara posisi kedua ditempati Chris Paul yang merupakan pemain Rockets dengan koleksi 17 poin. Sedangkan bintang Rockets yakni James Harden menduduki peringkat ketiga dengan sumbangan 16 angka.

(Bad)