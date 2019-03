LAS VEGAS – Donald Cerrone sepertinya masih kesal dengan gagal terealisasinya pertarungan antara dia dengan Conor McGregor. Cerrone menyebut pertarungan itu gagal terjadi karena McGregor yang tidak mau menghadapinya di dalam oktagon.

Cerrone pun menyebut McGregor bersikap layaknya primadona yang tak mau bertarung jika itu bukanlah acara utama. Sikap McGregor yang seperti itu dianggap Cerrone sangatlah berbeda dari dirinya yang selalu siap untuk bertarung dengan siapa saja.

“Conor (McGregor) tidak akan bertarung kecuali itu adalah acara utama. Saya tidak tahu apakah itu hal ego atau status baginya. Saya akan bertarung dengan siapa pun, di mana saja, dan saya selalu mendukung itu. Saya kira dia seorang primadona dan hanya mengambil tempat acara utama. Saya tidak tahu,” ujar Cerrone, seperti yang dilansir ESPN, Sabtu (9/3/2019).

“Kami semua menunggu Conor untuk April, dan dia bilang belum siap. Saya tidak tahu bagaimana dalam satu napas Anda dapat mengatakan, 'Saya akan bertarung dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja,' dan yang berikutnya berkata, 'Saya tidak siap untuk yang itu,” lanjutnya.

“Saya lebih kesal karena dia seperti radio mati setelah mengatakannya. Saya mengerti, Anda ingin tetap relevan dengan meletakkannya di sana, tetapi kemudian Anda tidak bisa menjadi radio mati. Tandatangani kertas (kontrak pertarungan),” sambung Cowboy –julukan Cerrone.

Kabar pertarungan Cerrone kontra McGregor berhembus saat Cowboy mengunggah foto dengan keterangan yang mengarah pada pertemuan antara dia dengan McGregor di instagram pribadinya. Cerrone mengunggah foto dua botol wiski yang merujuk pada dirinya dan McGregor.

Botol wiski pertama bermerek Budweiser asal Amerika Serikat (AS) yang diyakini mewakili Cerrone karena dia merupakan kelahiran Ohio, AS. Sementara itu, botol wiski satunya lagi bermerek Proper No Twelve yang merupakan produksi dari perusahaan minuman keras milik McGregor. Kendati demikian, pertarungan itu tak menjadi kenyataan. Sebab, McGregor sepertinya lebih memilih balas dendam ke Khabib Nurmagomedov atas kekalahannya di UFC 229.

