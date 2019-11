PEPATAH ‘Work Hard, Play Harder’ benar-benar dipahami oleh para atlet di dunia modern. Kerja keras mereka di arena pertandingan membuahkan kekayaan berlimpah yang salah satunya ditunjukkan dengan koleksi yacht mewah. Ambil contoh pegolf ternama dunia, Tiger Woods.

Pria berpaspor Amerika Serikat (AS) itu pernah menjadi atlet terkaya di dunia berkat keterampilannya di lapangan golf. Tidak heran, Tiger Woods punya koleksi yacht termahal di dunia yang harganya bisa membuat Anda melongo.

(Baca juga: 5 Wags F1 Terseksi, Nomor 2 Jalin Hubungan Sejak SMA Bareng Vettel)

Yacht atau kapal pesiar mewah pribadi biasa menjadi tolok ukur seberapa kaya seseorang, termasuk atlet. Sebab, kendaraan tersebut hanya bisa dimiliki oleh mereka yang bergelimang uang.

Berikut adalah daftar lima atlet yang memiliki yacht mewah berharga mahal, melansir dari Sokkaa, Jumat (1/2/2019).

5. Wayne Rooney

Legenda hidup Manchester United itu punya sebuah yacht merk Pershing 90 yang disinyalir berharga total 3 juta poundsterling (setara Rp54,9 miliar). Kapal mewah tersebut sering digunakan oleh Wayne Rooney untuk menikmati liburan bersama keluarganya.

Yacht milik keluarga Rooney itu diketahui memiliki lima kamar tidur, lima kamar mandi, dan sebuah ruang media. Daya tampungnya yang mencapai delapan orang sudah cukup untuk keluarga kecil Wayne Rooney beserta istri dan empat orang putranya.

4. Conor McGregor

Kisah petarung asal Republik Irlandia ini pernah menjadi buah bibir. Dee Devlin, pacar Conor, disebut rela menyisihkan pendapatannya demi mendukung karier sang petarung hingga akhirnya menyabet gelar juara dunia di ajang UFC.

Cerita romansa tersebut kini berganti dengan gelimang harta. Conor McGregor bukan lagi petarung kelas teri, tetapi bisa dibilang merupakan wajah utama UFC. Pria berusia 30 tahun itu pun hidup mewah dan memiliki sebuah yacht.

Conor McGregor diketahui memiliki yacht bermerk Prestige 750 yang ditaksir bernilai 3 juta poundsterling (setara Rp54,9 miliar). Kapal mewah itu punya empat kabin dengan beberapa ruang terbuka di deknya.

3. Lionel Messi

Pendapatan mencapai USD111 juta per tahun (setara Rp1,5 triliun) tentu membuat Lionel Messi hidup bergelimang harta. Penyerang klub Barcelona itu sering menghabiskan liburan di Ibiza, Spanyol, bersama keluarga kecilnya di wilayah pantai tersebut.

Messi kerap terlihat membawa yacht pribadinya, Maiora Seven C, ketika berlibur. Kapal sepanjang 28 meter (m) itu dapat melaju hingga 40 kilometer per jam (kmh) di atas laut. Harga satu unit dari yacht tersebut adalah 10 juta poundsterling (setara Rp182 miliar).

Ada harga ada rupa. Tentu yacht tersebut memiliki fasilitas lengkap seperti satu kamar VIP dengan kasur berukuran king size. Kapal itu juga dilengkapi dengan mainan seperti papan selancar dan dua perahu kayak.

2. Neymar Jr

Pesepakbola termahal di dunia ini memang dikenal punya gaya hidup jetset sejak masih berkarier di tanah kelahirannya, Brasil. Maklum saja, gaji Neymar Jr di Santos sudah setara dengan bayaran pemain-pemain sepakbola di Eropa.

Tak pelak, pemain berusia 26 tahun itu punya selera yang tinggi dalam memilih yacht. Neymar Jr punya sebuah yacht bermerk Benetti. Walau dibeli dari tangan kedua alias bekas, yacht tersebut berharga 11,5 juta poundsterling (setara Rp210 miliar).

Fasilitasnya tentu tidak main-main. Yacht itu memiliki lima kamar tidur, lima kamar mandi, dan sebuah ruangan media. Sama seperti milik Wayne Rooney, yacht Benetti itu bisa menampung hingga delapan orang tamu.

1. Tiger Woods

Nama pegolf satu ini mungkin sudah jarang terdengar. Namun, di masa kejayaannya, Tiger Woods adalah salah satu atlet terkaya di dunia.

Pria berusia 43 tahun itu punya sebuah yacht yang diberi nama ‘Privacy’. Tentu bukan sembarang kapal biasa. Privacy memiliki panjang 47 m dan harganya cukup mahal, yakni 15 juta poundsterling (setara Rp274 miliar).