TAMPERE – Pelari Indonesia, Lalu Muhammad Zohri, baru saja mengharumkan nama bangsa usai berhasil meraih medali emas di Kejuaraan Dunia Atletik U-20 yang dihelat di Tampere, Finlandia, Rabu 11 Juli 2018. Setelah memastikan sebagai yang tercepat di di nomor 100 meter putra itu, Zohri pun memberikan sebuah pesan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pesan khusus itu berisikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan juga seluruh rakyat Indonesia yang selalu mendukungnya dan mendoakan dirinya sehingga Zohri mampu menjadi pemenang di kejuaraan lari tersebut.

Lalu Muhammad Zohri has a message to all of his supporters🇮🇩 #IAAFworlds pic.twitter.com/NwWSC8VpQR