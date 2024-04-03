Penjelasan KOI soal Lalu Muhammad Zohri dan Odekta Elvina yang Masih Berjuang untuk Olimpiade Paris 2024

JAKARTA - Dalam beberapa hari ini beredar kabar dua atlet atletik Indonesia, Lalu Muhammad Zohri dan Odekta Elvina Naibaho telah lolos ke Olimpiade Paris 2024 via wild card. Namun, Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Wijaya Noeradi, dengan tegas membantah kabar itu karena saat ini Zohri dan Odekta masih berjuang lewat jalur kualifikasi untuk tampil di pesta olahraga terbesar di dunia tersebut.

Ya, Wijaya memastikan kedua atlet atletik Tanah Air itu tidak mendapatkan wild card, tetapi berpotensi lolos melalui skema universality places. Jadi, Zohri dan Odekta sejatinya sampai saat ini masih berjuang untuk ke Olimpiade Paris 2024.

Sebelumnya, Ketua Umum KOI, Raja Sapta Oktohari mengatakan Indonesia memiliki sembilan wakil di Olimpiade Paris 2024. Hal tersebut terjadi usai Zohri dan Odekta lolos ke ajang multievent tersebut lewat jalur wild card.

Kendati demikian, Sekretaris Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB Pasi), Tigor M.Tanjung membantah Zohri dan Odekta lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan mendapatkan wild card. Pasalnya, kedua atlet pelari Indonesia itu masih berjuang untuk bisa tampil di Paris lewat jalur kualifikasi.

Adanya kesalahpahaman yang terjadi, Wijaya Noeradi pun menjelaskan bahwa Komite Olimpiade Internasional mengirimkan pesan mengenai pendaftaran dua atlet atletik berpotensi tetapi jika hanya satu yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 menggunakan universality palace bukan wild card. Ia menjelaskan tak ada atlet Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 melalui jalur wild card, tetapi kualifikasi.

"Sebenarnya yang musti kami harus luruskan bahwa minggu lalu itu kami mendapat email dari IOC mengenai pendaftaran terhadap atletik yang memang potensi adalah sampai dua (atlet) kalau yang nanti ada satu yang lolos satu yang menggunakan universality Palace, jadi bukan wildcard sebenarnya," kata Wijaya Noeradi di Jakarta, Selasa (3/4/2024).