PB PASI Tunjuk Apparel Resmi Timnas Atletik Indonesia

JAKARTA – PB PASI menunjuk Mills sebagai apparel resmi Timnas Atletik Indonesia. Penandatanganan kerja sama itu berlangsung pada Sabtu 20 Juli 2024 di Jakarta.

Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan, PASI sangat antusias dengan kerja sama strategis ini. Dia berharap kerja sama ini dapat memberikan dukungan yang substansial bagi para atlet di timnas atletik Indonesia.

“Dengan dukungan perlengkapan atletik berkualitas tinggi dari Mills, kami yakin hal ini dapat berkontribusi meningkatkan performa para atlet untuk meraih lebih banyak prestasi di kancah internasional,” kata Luhut.

Ada alasan mengapa PASI bekerja sama dengan Mills. Menurut Luihut, Mills memiliki fitur dan teknologi khusus yang sesuai dengan kebutuhan para atlet timnas atletik. Selain itu, produk-produk tersebut juga tercipta dari bahan daur ulang yang ramah lingkungan.

“PB PASI menyadari pentingnya kemajuan teknologi dalam dunia olahraga, termasuk dalam hal apparel. Kami percaya bahwa penggunaan teknologi terkini dalam perlengkapan atletik akan memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan bagi para atlet kami. Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam upaya kami untuk membawa atletik Indonesia ke level yang lebih tinggi,” kata Luhut.

“Tentu kami sangat mengapresiasi Mills, karena sebagai produk buatan dalam negeri, produk-produk MILLS mampu masuk ke pasar internasional. Hal ini tentu sangat berdampak baik karena masyarakat Indonesia jadi bisa memperoleh produk berkualitas internasional dengan lebih terjangkau,” sambungnya.