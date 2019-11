OHIO – Pertandingan final NBA 2017-2018 yang mempertemukan Golden State Warriors kontra Cleveland Cavaliers menjadi semakin memanas. Pasalnya, pertarungan tidak hanya terjadi di atas lapangan, namun juga di luar lapangan. Jelang dimulainya laga final ketiga, center Cavaliers, Kendrick Perkins, pun mulai melakukan serangan balasan ke kubu Warriors.

Sebelumnya, pada laga final kedua, Perkins sempat terlibat cekcok dengan point guard Warriors, Stephen Curry. Saat itu, Curry habis melakukan tembakan three points dari tepi lapangan dan berjalan mundur. Curry kemudian tersandung kaki Perkins yang tengah duduk di bangku cadangan.

Steph Curry vs. Kendrick Perkins would be the shortest fight in recorded human history pic.twitter.com/mXTR9fu1zl