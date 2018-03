JAKARTA - BSB Hangtuah membenahi mental bertanding para pemainnya jelang bertemu Garuda Bandung di babak playoff Divisi Merah Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2017-2018 yang digelar pada 2-5 Maret 2018 di GOR C-Tra Arena, Bandung.

"Kami membenahi mental bertanding karena di Hangtuah banyak pemain muda. Kami banyak memberikan motivasi agar performa mereka bisa lebih baik," ujar pelatih BSB Hangtuah Andika Saputra ketika dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Terkait persiapan teknis tim, Andika menyebut dirinya tidak melakukan banyak perubahan pemain. Oleh karena itu dia berharap semua personel Hangtuah terus fit sampai hari pertandingan.

BSB Hangtuah sendiri dipastikan mengandalkan dua pemain asingnya Keenan Palmore dan Nahshon George untuk menggempur pertahanan Garuda Bandung.

Di musim reguler 2017-2018, "big man" Nahshon George tampil bagus untuk Hangtuah dengan menorehkan rata-rata 22,06 poin, 11,88 rebound dan 3,38 assist per-gim bagi timnya.

Sementara guard Keenan Palmore sudah membuat rata-rata 23,06 poin, 9,18 rebound dan 4,76 assist per-pertandingan.

Bukan cuma itu, Palmore juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah curian bola (steal) tertinggi di IBL 2017-2018 dengan rata-rata membuat 3,18 "steal" per-laga.

"Kami siap untuk pertandingan besok," kata Andika.

Sementara ketika ditanyakan mengenai siapa pemain Garuda Bandung yang paling diwaspadai, Andika menjawab bahwa semua personel Garuda berbahaya.

"Semuanya kami waspadai karena pada dasarnya Garuda adalah tim hebat dan berpengalaman," tutur dia.

Sebagai informasi, babak playoff IBL Pertalite 2017-2018 digelar dengan sistem "best of three". Tim peringkat dua akan menghadapi tim peringkat tiga divisi dan yang menang berhak masuk ke semifinal untuk melawan juara divisi.

Di Divisi Merah, pemenang laga Garuda Bandung versus BSB Hangtuah nantinya menantang Satria Muda Pertamina di semifinal yang dilangsungkan pada 22-25 Maret 2018.

Untuk Divisi Putih, playoff peringkat dua dan tiga mempertemukan Stapac Jakarta dan Pacific Caesar Surabaya pada 9-12 Maret 2018. Pemenangnya akan bertemu pemuncak klasemen divisi Pelita Jaya Basketball di semifinal pada 5-8 April 2018.

(lsk)