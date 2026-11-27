Doakan Sukses di Aprilia, Marc Marquez Sebut Kontribusi Francesco Bagnaia untuk Ducati Tak Tergantikan

VALENCIA – Marc Marquez memberikan penghormatan tinggi kepada rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, yang bersiap mengakhiri kebersamaannya dengan pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu menilai Pecco –julukan Bagnaia– sebagai sosok yang sangat bersahabat dan terbuka selama keduanya berbagi garasi.

Kebersamaan Bagnaia dengan Ducati memang dipastikan berakhir musim ini setelah sang pembalap sepakat menandatangani kontrak berdurasi empat tahun bersama tim pabrikan Aprilia untuk musim 2027. Keputusan ini menutup perjalanan panjang pembalap asal Italia tersebut bersama Ducati yang sudah dimulai sejak debutnya di kelas utama pada 2019 silam.

Selama berseragam merah Ducati, Bagnaia menorehkan tinta emas dengan mempersembahkan dua gelar juara dunia MotoGP serta mengoleksi 31 kemenangan balapan. Catatan impresif tersebut sekaligus mengukuhkan namanya sebagai pembalap tersukses kedua di era motor bermesin 1000cc.

Sayangnya, momen perpisahan Bagnaia dengan Ducati di seri pamungkas MotoGP Valencia harus berakhir lebih cepat dari rencana. Ia terpaksa absen dari balapan akhir pekan ini akibat mengalami pendarahan otak ringan pasca-insiden kecelakaan pada sesi sprint race di Qatar sebelumnya.

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama motor baru jelang MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)

1. Jaga Keharmonisan di dalam Garasi

Menjelang balapan di Valencia pada Kamis waktu setempat, Marquez mengenang kembali dinamika kerja sama mereka di dalam tim. Menurut Marquez, Bagnaia memilih sikap dewasa dengan mengutamakan keharmonisan tim ketimbang bersikap egois demi mengamankan posisinya sendiri.

"Pecco, sebagai rekan setim, adalah sosok gentleman," ujar Marquez kepada awak media di Valencia, dikutip dari Crash, Jumat (27/11/2026).

Marquez mengakui bahwa saat pertama kali bergabung dengan Ducati, Bagnaia adalah pembalap paling berpengalaman yang telah memberikan kontribusi terbesar bagi tim sejak awal kariernya di MotoGP. Alih-alih menutup diri, juara dunia dua kali itu justru selalu bersedia berbagi informasi teknis selama sesi tes maupun pekan balapan.