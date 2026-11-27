Bukan karena Cedera Kaki, Ini Penyebab Francesco Bagnaia Absen di MotoGP Valencia 2026

Francesco Bagnaia ternyata absen dari MotoGP Valencia 2026 bukan karena cedera di kakinya (Foto: Instagram/@ducaticorse)

CHESTE – Francesco Bagnaia ternyata absen di MotoGP Valencia 2026 bukan karena cedera di kaki kanannya. Ternyata, pembalap tim Ducati Lenovo itu diminta menepi karena masalah di kepalanya.

Bagnaia mengalami cedera di dua titik pada tulang metatarsal di kaki kanannya usai Sprint Race MotoGP Qatar 2026 tiga pekan silam akibat ditabrak Fermin Aldeguer. Ia pun harus menjalani operasi bedah.

Cedera metatarsal membutuhkan waktu untuk pulih yang cukup lama. Alhasil, Bagnaia dinyatakan absen di Portugal dan sempat disebut menargetkan comeback di seri Valencia.

1. Gumpalan Darah

Tapi, hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan, Bagnaia tidak diizinkan balapan di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol. Ia mengaku itu bukan karena cedera di kaki, tetapi kepala.

“Saya tidak balapan karena masih ada gumpalan darah, hematoma, di kepala (otak). Kami tidak takut karena itu kecil saja,” kata Bagnaia, dilansir dari Crash, Jumat (27/11/2026).

“Tetapi, ada kemungkinan menimbulkan konsekuensi yang lebih besar, jadi kami tidak bisa berbagi momen terakhir bersama (Ducati). Sangat disayangkan,” sambung pria asal Italia tersebut.