Marc Marquez Bawa-Bawa Indonesia Jelang MotoGP Valencia 2026, Ada Apa?

CHESTE – Marc Marquez tiba-tiba menyinggung soal Indonesia jelang MotoGP Valencia 2026. Rider Ducati Lenovo itu mengaku mendapat pelajaran berharga dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), tahun lalu.

MotoGP Valencia 2026 merupakan seri penutup tahun ini. Balapan akan digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, 27-29 November 2026.

1. Teringat Indonesia

Marc Marquez menangis saat jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Bagi Marquez, balapan ini sudah tidak berarti apa-apa lantaran telah memastikan diri sebagai juara dunia MotoGP 2026. Bisa dibilang, seri Valencia hanyalah formalitas belaka.

Tapi, Marquez tidak mau mengulangi kesalahan yang sama seperti tahun lalu di Indonesia. Ia akan tetap berusaha untuk melaju kencang sembari mengontrol risiko yang bisa membahayakan diri.

“Saya ingin mendekati pekan ini dengan cara yang berbeda dibanding tahun lalu di Indonesia. Tahun lalu di Indonesia, saya merasa benar-benar kosong,” kata Marquez, dikutip dari Crash, Jumat (27/11/2026).

“Tentu saja, sekarang yang saya inginkan adalah berhenti balapan, tetapi kami ada di balapan terakhir. Itu artinya, setiap kali kamu balapan, ada risiko di sana,” imbuh lelaki berusia 33 tahun tersebut.