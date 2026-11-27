Kisah Manis Janice Tjen, Dapat Pujian dari Ratu Tenis Asia Tenggara Alexandra Eala Jelang Bertarung di Filipina

MANILA – Petenis putri kebanggaan Filipina, Alexandra Eala, bersiap menutup musim gemilangnya di WTA Tour 2026 dengan sebuah pertandingan pulang kampung yang bersejarah. Ia dijadwalkan menghadapi bintang tenis Indonesia, Janice Tjen, pada 8 Desember 2026 mendatang dalam tajuk Alex Eala Live: Game. Set. Celebrate di Philippine Arena, Bulacan, Filipina.

Meski bertajuk ekshibisi, petenis berusia 21 tahun tersebut memastikan tidak akan bermain setengah hati saat meladeni perlawanan wakil Merah Putih itu. Dalam sesi konferensi pers jelang laga, Eala menegaskan penonton akan melihat berbagai sisi dirinya, namun ia menjamin sisi kompetitif dan garangnya tetap akan mendominasi permainan.

1. Sanjungan untuk Janice Tjen

Pertemuan di Bulacan nanti diprediksi berjalan ketat mengingat kualitas mumpuni yang dimiliki Janice Tjen. Petenis berusia 24 tahun itu datang ke Filipina dengan status mentereng setelah sukses mengakhiri penantian puluhan tahun Indonesia untuk meraih gelar tunggal WTA, sekaligus mengantongi rekor kemenangan 6-4, 6-1 atas Eala di perempatfinal turnamen Sao Paulo 2025.

Menanggapi kekuatan calon lawannya yang juga pernah menjadi rekan duetnya di nomor ganda, Eala melontarkan pujian terbuka.

"Yah, Janice, saya sudah mengenalnya sejak sangat lama. Saya rasa saya baru bermain melawannya satu kali di sirkuit profesional, dan saya juga pernah bermain ganda bersamanya, jadi menurut saya dia adalah pemain yang sangat bertenaga," ungkap Eala, dilansir dari Sportbible, Jumat (27/11/2026).

Janice Tjen (WTA Tennis)

Antusiasme tinggi menyelimuti duel dua bintang Asia Tenggara ini hingga memicu potensi terciptanya rekor dunia baru. Dengan kapasitas Philippine Arena yang menampung lebih dari 50.000 kursi, pihak penyelenggara optimistis laga ini mampu melampaui rekor penonton tenis terbanyak sepanjang sejarah yang saat ini berada di angka 51.954 orang, terlebih dengan rencana kehadiran legenda tinju Manny Pacquiao dan sejumlah selebritas lokal.

2. Incar Peringkat 10 Besar Dunia

Laga kontra Tjen sekaligus menjadi ajang perayaan atas pencapaian luar biasa Eala sepanjang 2026, di mana ia menembus peringkat 15 dunia usai menjuarai Washington Open, melaju ke babak keempat Wimbledon, dan menjadi runner-up Hong Kong Open. Eala bahkan tercatat sebagai petenis dengan jumlah pertandingan terbanyak di tur tahun ini, dengan koleksi kemenangan besar atas nama-nama elite seperti Iga Swiatek, Coco Gauff, Elena Rybakina, dan Jessica Pegula.