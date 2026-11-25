Kisah Mohammad Ahsan Tolak Tawaran Latih 3 Negara Asia demi Keluarga

KISAH Mohammad Ahsan menolak tawaran melatih 3 negara Asia demi keluarga akan diulas Okezone. Mohammad Ahsan memutuskan pensiun sebagai pebulu tangkis profesional pada awal Januari 2025

Mohammad Ahsan dan sang partner, Hendra Setiawan, menjadikan ajang Indonesia Masters 2025 sebagai turnamen terakhir di level profesional. Saat itu, langkah juara dunia tiga kali itu dihentikan wakil Malaysia, Junaidi Arif/Yap Roy King dengan skor 13-21 dan 14-21.

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan pensiun sebagai pebulu tangkis profesonal. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Banjir Tawaran Melatih

Tak lama setelah pensiun, Mohammad Ahsan kebanjiran tawaran melatih. Melihat karier luar biasa dimiliki Mohammad Ahsan, banyak negara Asia kepincut menjadikan pemilik smash mematikan itu sebagai pelatih di negaranya.

Dalam pengakuan Mohammad Ahsan, ada tiga negara Asia yang tertarik mempekerjakannya sebagai pelatih. Namun, karena alasan keluarga, Ahsan tidak bisa menerima tawaran tersebut.

"Tujuan mau pensiun memang mau istirahat dulu. Kita enggak tahu tapi ke depan, memang tahun ini mau komitmen istirahat dulu, buat keluarga dulu, terus memang benar-benar menikmati lah. Dulu kan udah puluhan tahun, tahun depan enggak tahu," kata Ahsan saat ditemui awak media termasuk Okezone di Daddies Arena pada Agustus 2025.

"Belum tahu sih pokoknya tahun ini belum siap untuk komitmen (menjadi pelatih), jadi kalau namanya komitmen kita benar-benar komitmen. Ya jadi memang komitmen waktu, komitmen mungkin buat ngelatih juga. Itu masih belum," tambah Ahsan.