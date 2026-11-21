Hasil Semifinal Hong Kong Open 2026: Dejan/Felisha Dihentikan Duet China

KOWLOON - Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu terhenti di babak semifinal Hong Kong Open 2026 Super 500. Mereka takluk dari Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin, 13-21 dan 13-21.

Bermain di Kai Tak Arena, Kowloon, Hong Kong, Sabtu (21/11/2026) sore WIB, Dejan/Felisha memulai pertandingan dengan serangan masif yang efektif. Duet Indonesia itu bahkan sempat unggul atas Jiang/Wei dengan skor 7-5.

Namun menjelang jeda interval, Dejan/Felisha kehilangan momentum. Jiang/Wei yang bermain agresif mampu menyamakan kedudukan dan membalikkan keadaan.

Pada jeda interval gim pertama, Jiang/Wei akhirnya unggul dengan skor 11-8. Setelah rehat, Jiang/Wei berhasil mempertahankan momentum apiknya.