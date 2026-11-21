Media Korea Soroti Komunikasi Megawati Hangestri dengan Kim Da-in, Kapten Hyundai Hillstate Pasang Badan

KOMUNIKASI antara Megawati Hangestri Pertiwi dengan Kim Da-in tengah disorot media Korea Selatan gara-gara laga Hyundai Hillstate melawan SOOP. Namun, sang kapten langsung pasang badan.

Hyundai Hillstate akhirnya meraih kemenangan perdana di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Mereka mengalahkan SOOP 3-1 (25-20, 25-16, 19-25, 25-16) di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Rabu 18 November 2026 sore WIB.

1. Megawati Hangestri Koleksi 13 Poin

Dalam laga itu, Megawati Hangestri hanya mencetak 13 poin, sama seperti Bae Yoo-na. Sementara, Jordan Wilson mengoleksi angka terbanyak dengan 24.

Rendahnya perolehan angka tersebut membuat media Korea Selatan, My Daily, menyoroti performa Megawati Hangestri. Pevoli asal Jember itu dinilai belum mengeluarkan kemampuan terbaik seperti saat di Daejeon JungKwanJang Red Sparks.

2. Komunikasi Tidak Lancar

Mereka menduga, ada komunikasi yang belum lancar antara sang kapten Kim Da-in dengan Megawati. Apalagi, perempuan asal Korea Selatan itu terlambat bergabung dengan Hyundai Hillstate.

Melihat serangan dari media, Kim angkat bicara. Ia menjelaskan masih butuh menjalin komunikasi dengan Megatron agar chemistry yang baik terjalin di antara keduanya.