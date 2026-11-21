Daftar 3 Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2026 hingga 21 November

Berikut daftar tiga wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2026 hingga Sabtu 21 November termasuk Fajar/Fikri (Foto: X/@INABadminton)

DAFTAR tiga wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2026 hingga 21 November sudah diketahui. Terbaru, ada pasangan ganda putri Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti!

BWF World Tour Finals merupakan turnamen tutup tahun yang mempertemukan delapan pemain terbaik di tiap sektor. Penyusunan ranking diambil dari performa mereka di World Tour sepanjang 2026.

1. Syarat dan Kuota

Kendati begitu, ada beberapa syarat ketat terkait kuota. Pertama, setiap negara hanya bisa diwakili dua pemain di setiap sektor. Keduanya diambil dari peringkat tertinggi di ranking BWF World Tour Finals.

Kedua, juara dunia atau peraih medali emas Olimpiade, otomatis lolos ke BWF World Tour Finals. Tapi, mereka hanya bisa mendapat keistimewaan itu jika nangkring di ranking 20 besar!

2. Wakil Indonesia

Lalu, siapa saja wakil Indonesia yang sudah menggenggam tiket ke BWF World Tour Finals 2026? Hingga Sabtu (21/11/2026), baru ada tiga pemain dari tiga sektor yang lolos.

Dari tunggal putra, Alwi Farhan sudah memastikan diri tampil di turnamen tutup tahun tersebut. Pebulu tangkis asal Solo itu menghuni peringkat dua di klasemen World Tour 2026!