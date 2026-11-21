Indonesia Arena Jadi Panggung Mimpi, Empat Tim Berebut Gelar Juara DBL Jakarta 2026

Empat tim berebut gelar juara DBL Jakarta 2026 di Indonesia Arena (Foto: DBL)

JAKARTA – Puncak kompetisi basket pelajar terbesar di Indonesia, Honda DBL with Kopi Good Day 2026 Jakarta, siap digelar di Indonesia Arena, Sabtu (21/11/2026). Empat tim terbaik akan saling berhadapan untuk memperebutkan gelar juara Final DBL Jakarta 2026.

Partai final tahun ini menghadirkan dua finalis baru di sektor putra dan putri. Raffles Christian School Jakarta akan menantang SMA Jubilee Jakarta di kategori putra. Sementara di sektor putri, SMA Jubilee Jakarta bakal menghadapi kejutan musim ini, SMA Al-Ma'ruf Jakarta.

Final DBL Jakarta 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara beruntun di Indonesia Arena. Namun, ajang ini bukan sekadar pertandingan perebutan gelar juara. Lebih dari itu, panggung tersebut menjadi representasi perjalanan panjang para student-athlete, sekolah, guru, pelatih, orang tua, hingga komunitas yang tumbuh bersama kompetisi DBL.

Mengusung tema Home of The Dreamers, DBL ingin menghadirkan panggung bagi setiap mimpi anak muda untuk berkembang. Mimpi tersebut bukan hanya milik para pemain yang bertanding di lapangan, tetapi juga seluruh pihak yang memberikan dukungan dalam perjalanan mereka.

Wakil Direktur DBL Indonesia, Donny Rahardian, menjelaskan tema Home of The Dreamers menggambarkan komitmen DBL dalam memberikan ruang bagi anak muda untuk mengejar impian, baik sebagai atlet maupun di bidang lainnya.

Menurut Donny, setiap pelajar memiliki tujuan berbeda ketika mengikuti kompetisi DBL. Ada yang ingin merasakan pengalaman bertanding, membawa sekolah menjadi juara, hingga menjadikan bola basket sebagai jalan untuk meniti karier profesional.

"Oleh sebab itu, DBL berupaya menghadirkan ekosistem kompetisi yang tidak hanya memberikan pengalaman bertanding, tetapi juga menanamkan nilai-nilai positif kepada para peserta," tambah Donny.

1. Partisipasi DBL Jakarta 2026 Terus Meningkat

Pertumbuhan kompetisi DBL Jakarta juga terlihat dari meningkatnya jumlah peserta sepanjang musim 2026. Honda DBL with Kopi Good Day 2026 Jakarta diikuti 184 tim yang terdiri dari 132 tim putra dan 52 tim putri. Seluruh peserta bertanding dalam lima wilayah, yakni North, West, Central, East, dan South.

Total terdapat 2.208 pemain yang berpartisipasi. Angka tersebut meningkat 19,09 persen dibandingkan musim sebelumnya yang mencatatkan 1.854 pemain. Jumlah pertandingan juga bertambah dari 192 gim pada 2025 menjadi 214 gim pada musim ini.

Antusiasme masyarakat turut terlihat dari akumulasi penonton sepanjang rangkaian DBL Jakarta 2026 yang mencapai 188.991 orang. Jumlah tersebut meningkat 10,38 persen dibandingkan musim sebelumnya, yakni 171.222 penonton.

Pertumbuhan juga terjadi pada kompetisi pendukung. AQUA DBL Dance 2026 Jakarta melibatkan 144 sekolah dengan total 1.515 dancer, meningkat 16,72 persen dibandingkan musim lalu.

Sementara itu, Junior DBL 2026 Jakarta diikuti 27 sekolah dan 607 pemain. Jumlah tersebut meningkat masing-masing 50 persen untuk sekolah dan 54,85 persen untuk pemain dibandingkan tahun sebelumnya.

Rangkaian kompetisi juga dilengkapi AZA 3X3 Competition 2026 Jakarta yang diselenggarakan di masing-masing wilayah. Berbagai ajang tersebut menjadi bagian dari upaya DBL memperluas ruang bagi pelajar untuk mengembangkan potensi, baik melalui bola basket maupun aktivitas pendukung lainnya.

Ketua Umum Perbasi DKI Jakarta, Lexyndo Hakim, mengapresiasi konsistensi DBL dalam menjaga ekosistem basket pelajar di Indonesia.

"Perbasi Jakarta sangat mengapresiasi bagaimana DBL menjadi sebuah kompetisi basket pelajar yang sangat konsisten. Tidak cuma menjaga konsistensi, tapi juga menjaga antusiasme, menjaga ekosistem basket pelajar. Anak-anak ini hari ini bermain membawa nama sekolah,” ujar Lexyndo.

“Tapi kita warga Jakarta juga bermimpi suatu saat mereka membawa bangga nama Jakarta, bahkan ke depan alumni-alumni DBL juga bisa punya kontribusi untuk basket Indonesia," ujar Lexyndo.

Dampak kompetisi juga dirasakan sekolah-sekolah peserta. Keterlibatan dalam DBL menjadi salah satu ruang bagi sekolah untuk memperkenalkan potensi siswa sekaligus membangun identitas di tengah masyarakat.

Kepala Sekolah SMA Al-Ma'ruf Jakarta, Yova Dinarista, mengungkapkan partisipasi sekolahnya dalam DBL, ditambah peningkatan prestasi dari tahun ke tahun, memberikan dampak positif terhadap eksistensi sekolah.

"Jika sebelumnya masih banyak orang yang belum mengetahui keberadaan SMA Al-Ma'ruf, kini semakin banyak masyarakat yang mengenal sekolah kami," ujar Yova.

Hal serupa disampaikan Kepala Sekolah Raffles Christian School Jakarta, Allan Tabien. Sebagai kepala sekolah asal Filipina yang memiliki kedekatan dengan budaya basket, Allan mengaku terkesan dengan atmosfer kompetisi DBL.

"DBL ini mampu menghadirkan pengalaman dan atmosfer basket pelajar yang istimewa, sekaligus memberikan ruang bagi para siswa untuk berkembang melalui olahraga," beber Allan.