Masuki Musim Ke-20, Grand Opening DBL 2024-2025 Berjalan Meriah

GRAND Opening Development Basketball League (DBL) berjalan meriah di East Java-North di DBL Arena Surabaya, Jawa Timur. Hal ini menandakan DBL 2024-2025 bakal lebih meriah ketimbang edisi-edisi sebelumnya.

Untuk kompetisi musim ini, DBL 2024-2025 akan digelar di 32 kota. Seperti biasa, Surabaya menjadi kota utama dalam penyelenggaraan kompetisi antar Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut.

(Penampakan lapangan yang dijadikan arena opening DBL 2024-2025. (Foto: DBL)

Di musim ini, DBL mendapatkan sponsor anyar. PT Ultra Sakti pemilik brand Hotin Cream mendukung generasi-generasi muda di bidang olahraga khususnya basket.

Kompetisi basket ini memberikan semangat dan mimpi bagi talenta-talenta pebasket siswa dari pelosok Nusantara dan nantinya akan menjadi calon-calon pebasket professional yang membela Indonesia di masa depan.

Sebagai salah satu brand analgesic cream yang sangat cocok digunakan saat pemanasan dan pegal setelah olahraga, Hotin Cream bekerja sama dengan DBL Indonesia menjadikan kegiatan DBL 2024-2025 sebagai sarana edukasi kepada para pelajar. Hal itu mengenai betapa pentingnya pemanasan untuk mengurangi risiko kaku, kram, nyeri, hingga cedera ringan ataupun fatal.

Beragam games dibawakan oleh Hotin Cream pada acara grand opening DBL ini yang membawa keseruan sebelum dan sesudah bertanding seperti Meja Games Hotin Cream dan Hotin Cream on Court untuk para pengunjung. Terdapat sesi Hotin Cream Warming Up, di mana pebasket melakukan pemanasan 10 menit dengan menggunakan Hotin Cream yang mana dapat mengurangi risiko kaku dan kram otot, pegal-pegal, dan nyeri otot saat dan setelah pertandingan.