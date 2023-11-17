Three-peat! SMAN 70 Cetak Sejarah Usai Juara DBL Jakarta Series 2023

SMAN 70 cetak sejarah dengan menjadi juara DBL Jakarta Series 2023, yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (17/11/2023). Tim basket putri SMAN 70 Jakarta sukses mengalahkan SMA Jubilee Jakarta dengan skor ketat 54-43.

Kemenangan ini terasa sangat special bagi tim berjuluk Seventy tersebut. Sebab, ini merupakan gelar juara ketiga kalinya secara beruntun alias Three-peat.

Pertandingan antara SMAN 70 Jakarta dan SMA Jubilee Jakarta sendiri berjalan sangat ketat. Tim basket putri SMA Jubilee Jakarta berhasil memberikan perlawanan sengit kepada juara bertahan DBL Jakarta Series.

Bahkan di babak-babak awal SMA Jubilee Jakarta sempat memimpin 8-0 berkat tembakan tiga angka beruntun. Beruntungnya mental juara tim bakset SMAN 70 Jakarta benar-benar terbukti.

Mereka terus mengimbangi perlawanan keras dari tim basket putri SMA Jubilee Jakarta. Hingga tetap memimpin setiap kuarter berakhir.

Hanya saja Seventy tidak bisa menarik napas lega karena selisih poin di tiap kuarter sangat tipis. Hanya berbeda dua hingga tiga poin. Hanya saja di kuarter keempat perlawanan SMA Jubilee Jakarta terkesan mengendur.

Kondisi itu yang membuat tim basket putri SMAN 70 Jakarta langsung tancap gas dan memimpin jauh jalannya pertandingan hingga berakhir dengan selisih 11 poin.

"Kami memang sempat tertinggal 8-0 di awal kuarter pertama. Hanya saja kami tidak boleh terlihat panik dan langsung menyesuaikan diri," ujar kapten tim Seventy, Keira Ammabel.

Hal yang sama juga dirasakan oleh pelatih Seventy, Mario Watulingas Sanggor. Dia mengatakan sebelm pertandingan mereka terbiasa untuk melakukan review.

Namun dia sangat terkejut ketika SMA Jubilee Jakarta justru bisa memimpin dengan cepat lewat tembakan tiga poin.

"Tim berhasil menyesuaikan karena bisa mengerti langsung bagaimana merespons. Saya bersyukur mereka bisa menyesuaikan," terang Mario Watulingas Sanggor.