SMAN 70 Jakarta Raih Quadruple di DBL 2024 Jakarta, Usai Menang Dramatis atas SMA Jubilee Jakarta!

JAKARTA – SMAN 70 Jakarta raih quadruple di DBL 2024 Jakarta. Kepastian itu didapat usai SMAN 70 menang dramatis di detik-detik terakhir atas SMA Jubilee dalam partai final sektor putri DBL 2024 Jakarta.

Laga itu digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024) sore WIB itu. SMAN 70 menang dengan skor tipis 38-37.

Sepanjang pertandingan, SMAN 70 selalu dalam posisi tertinggal dari SMA Jubilee. Bahkan, mereka ketinggalan tiga bola saat kuarter keempat tersisa kurang dari dua menit dalam kedudukan 30-36.

Akan tetapi, berkat dua kali tembakan tiga angka yang sukses sang juara bertahan bisa menyamakan skor menjadi 36-36. Tetapi kemudian, Jubilee kembali unggul 37-36 berkat free throw yang mereka dapat.

Jubilee pun terus memimpin. Bahkan, mereka sempat melakukan selebrasi kemenangan ketika serangan 70 berhasil digagalkan.

Namun ternyata, waktu masih tersisa 0,2 detik dan setelah wasit melihat tayangan video, ternyata salah satu pemain Jubilee melakukan foul ketika berusaha memblok tembakan lawan. SMAN 70 pun memperoleh tiga free throw yang dua di antaranya sukses dikonversi menjadi poin oleh sang kapten, Shinta Salsabila.

SMAN 70 pun menutup laga sebagai pemenang dengan comeback yang luar biasa hingga membuat para pemain Jubilee menangis tak berdaya. Dengan begitu, mereka meraih gelar juara sektor putri DBL empat kali berturut-turut.

Shinta pun mengungkapkan bahwa dirinya sangat tertekan ketika melakukan lemparan di detik terakhir untuk membuat timnya meraih kemenangan. Namun, dia pasrah dan hanya mencoba melakukan yang terbaik hingga hasilnya mampu menambah dua poin untuk SMAN 70.

“Jujur sebenarnya deg-degan banget, tertekan banget, tapi di sisi lain aku enggak mungkin nyerah gitu aja karena perjuangan aku untuk sampai di sini enggak gampang, jadi aku maksimalin, aku bener-bener keluarin yang aku punya,” kata Shinta kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, usai pertandingan, Jumat (6/12/2024).

“Aku langsung tembak enggak mikirin menang atau kalah yang penting bisa masukin, kalaupun yang terakhir enggak masuk masih bisa overtime, tapi aku sangat yakin dan akhirnya bisa masuk,” tambahnya.

Shinta pun membeberkan kunci kemenangan comeback yang diraih timnya. Kata dia, sepanjang laga mereka diingatkan oleh sang pelatih untuk tetap semangat dan jangan menyerah hingga akhirnya mereka mendapatkan momentum untuk membalikkan keadaan.

“Kita selalu diingetin sama coach, sama teman-teman juga untuk jangan down, keep the spirit up, karena segacor-gacornya lawan pasti ada lengahnya juga dan di situ kita bisa ambil momentum yang ada,” jelas siswa kelas 12 SMAN 70 Jakarta itu.

“Pokoknya aku selalu semangatin teman-teman untuk jangan down, karena kita pantas jadi juara,” imbuhnya.