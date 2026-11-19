Hasil 16 Besar Hong Kong Open 2026: Amri Syahnawi/Nita Violina Tersingkir!

Amri dan Nita tersingkir di 16 besar Hong Kong Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)

GANDA campuran bulu tangkis Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, terhenti di babak 16 besar Hong Kong Open 2026. Keduanya menelan kekalahan dari wakil Taiwan, Wu Hsuan Yi/Yang Chu Yun.

Pertandingan itu berlangsung di Kai Tak Arena, Kowloon, Hong Kong pada Kamis (19/11/2026). Amri/Nita tumbang setelah melakukan perlawanan dalam tiga gim dengan skor 16-21, 21-15, dan 17-21.

Amri Syahnawi/Nita Violina terhenti di 16 besar Hong Kong Open 2026. (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Amri/Nita langsung keteteran pada awal gim pertama. Duet Indonesia itu kesulitan membendung permainan efektif dan agresif Wu/Yang.

Pada jeda interval gim pertama, Wu/Yang unggul dengan skor telak 11-3. Amri/Nita kemudian mencoba mengejar dengan bermain lebih hati-hati.

Sempat memangkas jarak menjadi 11-13, Amri/Nita kembali kehilangan momentum. Akhirnya, Wu/Yang mengunci kemenangan gim pertama dengan skor 21-16.

Memasuki gim kedua, Amri/Nita bermain dengan skema berbeda. Mereka langsung tampil ofensif untuk menekan pertahanan Wu/Yang sejak awal pertandingan.