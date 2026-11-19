Ikuti Jejak Megawati Hangestri, Boy Arnez Resmi Merapat ke Klub Voli Korea Selatan KB Insurance Stars

Pevoli Indonesia, Boy Arnez resmi gabung klub Korea Selatan KB Insurance Stars. (Foto: Instagram/boy_nez)

SEOUL - Langkah baru diambil bintang bola voli putra Indonesia, Boy Arnez, yang resmi memperkuat klub Korea Selatan, KB Insurance Stars. Kabar kepindahan pemain posisi outside hitter itu diumumkan manajemen klub pada Kamis (19/11/2026).

Media Korea Selatan, Yonhap, melaporkan Boy Arnez akan bergabung untuk menambah kekuatan posisi outside hitter. Boy juga akan berstatus sebagai pinjaman dan menutup kuota pemain asing dari Asia.

1. Tambahan Tenaga saat Terpuruk

"Boy adalah pemain yang memiliki kekuatan menyerang luar biasa dengan memanfaatkan atletismenya dan fundamental yang stabil," tulis manajemen klub, dilansir dari Yonhap, Kamis (19/11/2026).

"Ia (Boy Arnez) dijadwalkan tiba di Korea bulan ini dan bergabung dengan tim," tambah keterangan tersebut.

Boy Arnez. (Foto: Instagram/boy_nez)

Saat ini, KB Insurance Stars memang sedang membutuhkan tambahan kekuatan. Mereka belum pernah meraih kemenangan dari empat laga di Liga Voli Putra Korea Selatan 2026-2027.