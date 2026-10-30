Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Duel Sengit Rivan Nurmulki vs Boy Arnez: The Cong Sukses Balas Dendam Usai Bungkam Ninh Binh 3-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |11:41 WIB
Duel Sengit Rivan Nurmulki vs Boy Arnez: The Cong Sukses Balas Dendam Usai Bungkam Ninh Binh 3-1
Rivan Nurmulki saat membela klub voli Vietnam, The Cong Tan Cang. (Foto: Facebook VFV)
A
A
A

PERTARUNGAN sengit mewarnai laga lanjutan fase kedua Liga Voli Putra Nasional Vietnam (VDQG) 2026 yang mempertemukan The Cong Tan Cang dengan Ninh Binh pada Kamis 29 Oktober 2026. Pertandingan ini sekaligus menjadi panggung adu ketajaman dua pevoli asal Indonesia, Rivan Nurmulki dan Boy Arnez.

Laga ini memiliki arti penting bagi kedua tim dalam persaingan papan atas klasemen. The Cong membidik hasil positif usai menumbangkan Hanoi 3-1 pada laga sebelumnya, sementara Ninh Binh juga berbekal kepercayaan diri tinggi usai menang telak 3-0 atas Da Nang.

1. Sengitnya Perang Dua Pemain Indonesia

The Cong mengawali pertandingan dengan sangat menjanjikan setelah mengamankan set pertama lewat keunggulan 25-17. Namun, dominasi tim militer tersebut tidak berlangsung lama akibat kebangkitan yang ditunjukkan oleh kubu Ninh Binh pada set berikutnya.

Memasuki set kedua, Boy Arnez tampil menggebrak sebagai motor serangan utama Ninh Binh. Smes-smes keras dan bertenaga dari spiker muda asal Indonesia tersebut berulang kali menembus blok lawan sekaligus melancarkan tekanan hebat ke barisan pertahanan The Cong.

Rivan Nurmulki vs Boy Arnez di Liga Voli Vietnam 2026. (Foto: Facebook VFV)
Rivan Nurmulki vs Boy Arnez di Liga Voli Vietnam 2026. (Foto: Facebook VFV)

Performa impresif Boy Arnez berhasil membawa Ninh Binh merebut set kedua dengan skor tipis 25-23, sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Situasi ini memaksa The Cong untuk segera merombak skema permainan demi meredam momentum lawan.

Merespons gempuran tersebut, Rivan Nurmulki langsung mengambil alih peran penting di lini serang The Cong. Opposite Senior Indonesia ini tampil tenang dan presisi dalam mengeksekusi umpan-umpan krusial pada momen-momen kritis di set ketiga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/43/3250721/megawati_hangestri_pertiwi_akan_langsung_berjumpa_red_sparks_di_pekan_kedua_liga_voli_korea_selatan_2026_2027-x1vW_large.jpg
Bakal Jadi Musuh Megawati Hangestri Pertiwi, Kapten Red Sparks Kirim Peringatan Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/43/3250701/rivan_nurmulki-qltz_large.jpg
Rivan Nurmulki Menggila di Liga Voli Vietnam, Sukses Bawa The Cong Tan Cang Menang Dramatis 3-1 atas Ha Noi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/43/3250638/berikut_lima_pevoli_cantik_indonesia_yang_bermain_di_laga_internasional_tahun_ini-8iuW_large.jpg
5 Pevoli Cantik Indonesia yang Bermain di Laga Internasional Tahun Ini, Nomor 1 Calon Andalan Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/43/3250249/megawati_hangestri-JmVu_large.jpg
Kata-Kata Berkelas Megawati Hangestri Jelang Tampil di Liga Voli Korea 2026-2027 Bersama Hyundai Hillstate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/43/3249770/megawati_hangestri-B1nJ_large.jpg
Musim Baru Liga Voli Korea Selatan 2026-2026 di Depan Mata, Bagaimana Persiapan Megawati Hangestri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/43/3249572/megawati_hangestri-xaLA_large.jpg
Media Korea Selatan Tetap Favoritkan Megawati Hangestri Bersinar di Hyundai Hillstate meski Gagal di KOVO Cup 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement