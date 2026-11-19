Marc Klok: Persib Bandung Incar 4 Trofi Musim Ini!

GELANDANG Persib Bandung Marc Klok berambisi membawa timnya berjaya di empat kompetisi 2026-2027. Ia ingin mengantarkan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- juara Super League, I.League Cup, ASEAN Club Championship (ACC) dan AFC Champions League Two (ACL 2)

Persib Bandung berstatus juara Super League tiga musim berturut-turut. Prestasi itu menjadi modal Persib Bandung berprestasi di level lebih tinggi, yakni bersaing di kompetisi antarklub Asia Tenggara hingga Asia.

Persib Bandung tampil solid di musim 2026-2027. (Foto: AFC)

1. Tantangan Bawa Persib Berprestasi di Asia

Marc Klok mengatakan Persib Bandung tertantang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Karena itu, Persib Bandung terus menggeber latihan sekalipun diterpa jadwal padat.

Terdekat, Persib Bandung akan melawan juara Liga Myanmar, Shan United dalam lanjutan matchday kedua Grup B ASEAN Club Championship 2026-2027. Laga itu berlangsung di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Kamis (19/11/2026) pukul 19.00 WIB.

"Anda bermain melawan para pemenang, Anda bermain melawan orang-orang yang memenangi trofi dan pada akhirnya, kalian semua datang bersama untuk menang, untuk memenangi trofi atau berjuang untuk trofi," kata Marc Klok, Okezone mengutip dari laman i.League, Rabu (18/11/2026).

"Jadi, kami tidak meremehkan siapa pun. Kami terus fokus kepada diri kami sendiri," lanjut kapten Persib Bandung tersebut.