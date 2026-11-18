Amri/Nita Butuh Perjuangan Keras Tembus 16 Besar Hong Kong Open 2026

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah mengaku butuh perjuangan keras untuk lolos ke 16 besar Hong Kong Open 2026 Super 500 (Foto: X/@INABadminton)

KOWLOON – Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah mengaku butuh perjuangan keras untuk lolos ke 16 besar Hong Kong Open 2026 Super 500. Pasalnya, wakil Hongkong Yu Zhiruy Jerry/Tse Ying Suet memberikan perlawanan ketat.

Ganda campuran Indonesia itu mengatasi lawan dengan catatan poin 23-21 dan 21-17. Laga berlangsung di Kai Tak Arena, Kowloon, Hongkong, Rabu (18/11/2026).

1. Pelajari Lawan

Amri mengatakan, memulai laga dengan bermain cukup hati-hati sambil mempelajari pola permainan lawan. Langkah itu agar mereka menemukan celah untuk dieksploitasi demi meraih poin demi poin.

"Gim pertama kami masih mencoba membaca, beradaptasi dengan pola dan pukulan lawan yang cukup bagus, berbahaya dan punya kualitas,” kata Amri, dikutip Rabu (18/11/2026).

“Mereka pasangan baru jadi belum terlalu paham dengan gayanya. Beruntung di poin kritis, servis dan terima servis kami bisa bagus jadi ambil poin keunggulan,” sambung pria berusia 28 tahun itu.

Amri menyatakan, hasil di gim pertama membuatnya dan Nita tampil lebih tenang di gim kedua. Alhasil, mereka dapat meraih hasil maksimal dalam gim kedua.