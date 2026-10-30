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Hasil Perempatfinal Hylo Open 2026: Amri/Nita Lolos 4 Besar Usai Pulangkan Wakil Spanyol!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |20:22 WIB
Hasil Perempatfinal Hylo Open 2026: Amri/Nita Lolos 4 Besar Usai Pulangkan Wakil Spanyol!
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah lolos ke semifinal Hylo Open 2026 Super 500 (Foto: X/@INABadminton)
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SAARBRUCKEN – Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah lolos ke semifinal Hylo Open 2026 Super 500. Mereka sukses memulangkan Ruben Garcia/Lucia Rodriguez di babak perempatfinal dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-19.

Bermain di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Jumat (30/10/2026) malam WIB, Amri/Nita tertekan akibat permainan ofensif Garcia/Rodriguez. Alhasil, mereka sempat tertinggal hingga empat poin.

Amri Syahnawi/Nita Violina. (Foto: PBSI)

Situasi itu terus berlanjut hingga menjelang jeda interval gim pertama. Garcia/Rodriguez terus mencetak poin beruntun dengan kombinasi serangan pukulan menyilang dan cepat.

Di jeda interval gim pertama, Garcia/Rodriguez akhirnya mampu mengamankan keunggulan 11-6. Setelah rehat, permainan Garcia/Rodriguez semakin matang.

Akhirnya, Duet Spanyol itu mampu membukukan kemenangan gim pertama dengan skor 21-16. Memasuki gim kedua, giliran Amri/Nita yang bermain agresif.

Mereka sempat tertinggal, tetapi akhirnya berhasil unggul 11-5 pada jeda interval. Garcia/Rodriguez mencoba untuk mengejar ketertinggalan.

 

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