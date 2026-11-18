Modal Percaya Diri, Dejan/Felisha Singkirkan Jagoan Thailand di Hong Kong Open 2026

KOWLOON – Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil melaju ke 16 besar Hong Kong Open 2026 Super 500. Tidak tanggung-tanggung, mereka menyisihkan Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran dengan poin 21-18 dan 21-13 di babak pertama.

Laga itu berlangsung di Kai Tak Arena, Kowloon, Hongkong, Rabu (18/11/2026) sore WIB. Berkat kemenangan tersebut, Dejan/Felisha melaju ke fase berikutnya sekaligus memulangkan salah satu pasangan unggulan.

1. Percaya Diri

Felisha mengatakan, laga pertama memang selalu menghadirkan berbagai tantangan. Namun, dirinya dan Dejan dapat melalui dengan cukup baik.

"Tidak mudah bagi kami lolos dari babak pertama, ini turnamen kelima dengan empat sebelumnya hasilnya kurang bagus tapi kami tidak goyah, kami mencoba terus, Puji Tuhan hari ini bisa menang," kata Felisha dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

“Di luar itu, apresiasi kami untuk Dechapol yang masih dalam kondisi kurang baik, jauh dari terbaik tapi dia masih mau mencoba main. Tidak menyerah begitu saja," sambungnya.

Sementara itu, Dejan mengatakan, perlahan terus menikmati performamya dengan. Hal itu tidak terlepas dari keinginan terus berbenah diri dari ajang ke ajang.

“Memang dari progress permainan, kami ada improve, dari teknik, cara bermain dan chemistry tapi yang paling jadi concern adalah fokusnya,” kata Dejan.