Arti Split Decision yang Bikin Petarung Bilal Hasan Kalah dari Luis Gurule di UFC 334

NEW YORK – Petarung asal Indonesia, Bilal Hasan, harus menelan kekalahan perdana dalam karier MMA profesionalnya saat menghadapi Luis Gurule di ajang UFC 334. Bertarung di Madison Square Garden, New York, Minggu 15 November 2026 pagi WIB, Bilal kalah dramatis lewat mekanisme penilaian split decision.

Dalam olahraga tarung seperti MMA dan tinju, split decision atau keputusan terbelah terjadi ketika pertarungan berakhir tanpa knockout (KO) maupun submission, namun tiga juri di sisi oktagon tidak mencapai suara bulat. Kondisi ini ditandai dengan dua juri memberikan kemenangan kepada satu petarung, sementara satu juri lainnya memenangkan pihak lawan.

1. Rincian Skor Juri

Pada laga kelas flyweight tersebut, dua dari tiga juri masing-masing memberikan skor identik 29-28 untuk kemenangan Luis Gurule. Sementara itu, satu juri lainnya justru menilai Bilal Hasan unggul dengan skor 29-28, sehingga Gurule dinyatakan keluar sebagai pemenang lewat suara mayoritas.

Padahal, Bilal sebenarnya memulai pertarungan dengan sangat meyakinkan pada ronde pertama berkat keunggulan jangkauan pukulan serta tendangan berputar yang menyulitkan lawan. Secara keseluruhan, ia bahkan mencatatkan 52 significant strikes, lebih tajam dibanding Gurule yang hanya membukukan 39 pukulan signifikan dalam pertarungan atas (striking).

Bilal Hasan vs Luis Gurule. (Foto: Instagram/ufcindonesia)

2. Permainan Bawah Jadi Penentu Kekalahan

Titik balik pertarungan mulai terjadi pada pertengahan ronde kedua ketika Gurule berhasil melancarkan bantingan (takedown) dan mengunci Bilal dalam pertarungan bawah (ground fighting). Situasi ketat di ronde kedua inilah yang memicu perbedaan pandangan di antara para juri.