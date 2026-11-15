Alasan Petarung Indonesia Bilal Hasan Takluk dari Luis Gurule di UFC 334

NEW YORK – Strategi pertarungan bawah atau ground fighting yang diterapkan petarung Amerika Serikat, Luis Gurule, menjadi faktor utama di balik kekalahan wakil Indonesia, Bilal Hasan, pada ajang UFC 334 di Madison Square Garden, Minggu (15/11/2026) pagi WIB. Dalam duel sengit tersebut, Bilal harus mengakui keunggulan Gurule melalui keputusan split decision dengan skor 29-28, 28-29, dan 28-29.

Pertarungan Bilal melawan Gurule berjalan cukup sengit sejak awal demi saling mengalahkan satu sama lain. Keduanya tampak berhati-hati di awal laga dengan membaca pola pergerakan masing-masing.

Di awal pertarungan, Gurule sempat merobohkan Bilal. Momen itu terjadi setelah pukulan kerasnya membuat Bilal terjatuh, meski lawannya tersebut dapat segera bangkit kembali.

1. Dominasi Pertarungan Bawah Luis Gurule

Performa Gurule memang cukup menyulitkan Bilal sepanjang pertandingan. Hal tersebut dikarenakan Gurule banyak memaksa Bilal bertarung di ground yang menjadi area kekuatannya.

Bilal Hasan vs Luis Gurule. (Foto: Instagram/ufcindonesia)

Meski demikian, Bilal pun mampu merepotkan Gurule lewat sejumlah manuver. Ia beberapa kali melancarkan strike akurat ke arah Gurule untuk keluar dari tekanan.