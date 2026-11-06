Hyundai Hillstate Belum Menang, Fisik Megawati Hangestri Dkk Bakal Digojlok!

PELATIH Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, sadar timnya tak bisa terus menerus menelan kekalahan. Ia berencana menggojlok fisik Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan jelang laga kedua Liga Voli Korea Selatan 2026-2027.

Hasil buruk kembali diterima Hyundai Hillstate di matchday 1 Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Mereka takluk 0-3 dari Hwaseong IBK Altos di kandang lawan pada Selasa 3 November 2026 sore WIB.

Parahnya lagi, itu adalah kekalahan ketiga Hyundai Hillstate dalam laga kompetitif, jika menghitung sejak KOVO Cup 2026. Di turnamen itu, mereka juga menelan dua hasil negatif dengan skor 0-3.

1. Fisik

Kang melihat anak asuhnya bermain dengan penuh tekanan. Dari segi fisik, penampilan Hyundai Hillstate juga belum maksimal. Karena itu, ia akan meningkatkan aspek-aspek tersebut jelang laga kedua.

"Koordinasi mereka belum sepenuhnya padu dan tampaknya mereka juga merasakan tekanan. Mereka belum sepenuhnya mengeksekusi permainan sesuai rencana," ucap Kang, dikutip dari Naver, Jumat (6/11/2026).

"Saat ini mereka sedang berupaya meningkatkan kondisi fisik, jadi kami perlu melewati fase ini,” tutup pelatih asal Korea Selatan tersebut.