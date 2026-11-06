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Hyundai Hillstate Belum Menang, Fisik Megawati Hangestri Dkk Bakal Digojlok!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |01:06 WIB
Hyundai Hillstate Belum Menang, Fisik Megawati Hangestri Dkk Bakal Digojlok!
Pelatih Kang Sung-hyung ingin menggojlok fisik Megawati Hangestri dan kawan-kawan jelang laga kedua! (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)
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PELATIH Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, sadar timnya tak bisa terus menerus menelan kekalahan. Ia berencana menggojlok fisik Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan jelang laga kedua Liga Voli Korea Selatan 2026-2027.

Hasil buruk kembali diterima Hyundai Hillstate di matchday 1 Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Mereka takluk 0-3 dari Hwaseong IBK Altos di kandang lawan pada Selasa 3 November 2026 sore WIB.

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO)

Parahnya lagi, itu adalah kekalahan ketiga Hyundai Hillstate dalam laga kompetitif, jika menghitung sejak KOVO Cup 2026. Di turnamen itu, mereka juga menelan dua hasil negatif dengan skor 0-3.

1. Fisik

Kang melihat anak asuhnya bermain dengan penuh tekanan. Dari segi fisik, penampilan Hyundai Hillstate juga belum maksimal. Karena itu, ia akan meningkatkan aspek-aspek tersebut jelang laga kedua.

"Koordinasi mereka belum sepenuhnya padu dan tampaknya mereka juga merasakan tekanan. Mereka belum sepenuhnya mengeksekusi permainan sesuai rencana," ucap Kang, dikutip dari Naver, Jumat (6/11/2026).

"Saat ini mereka sedang berupaya meningkatkan kondisi fisik, jadi kami perlu melewati fase ini,” tutup pelatih asal Korea Selatan tersebut.

 

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