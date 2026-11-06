Profil Yensy Kindelan, Bintang Pink Spiders yang Tempel Ketat Puncak Top Skor Liga Voli Korea

PANGGUNG Liga Voli Putri Korea Selatan (V-League) 2026-2027 kembali dihebohkan oleh sensasi pevoli asing berdarah Amerika Latin. Nama Yensy Kindelan mendadak jadi perbincangan hangat pencinta bola voli usai tampil menggila bersama klub barunya, Pink Spiders.

Terpilih melalui ajang tryout pemain asing KOVO 2026, pevoli kelahiran Kuba, 26 Desember 2003 ini langsung tancap gas sejak laga debut. Dengan postur jangkung 190 cm, ia menjadi tumpuan utama pertahanan sekaligus serangan bagi kubu Pink Spiders.

Keunggulan utama Kindelan terletak pada vertical leap yang amat tinggi serta jangkauan pukulan panjang khas pevoli Amerika Latin. Fleksibilitasnya di lapangan pun sangat diandalkan; selain piawai sebagai opposite spiker pemanen poin, ia juga tangguh ketika digeser menjadi middle blocker.

Media Korea Selatan bahkan menyematkan julukan "Little Silva" atau penerus Gyselle Silva kepadanya. Karakter bermain yang sangat agresif dipadu dengan servis bertenaga mematikan membuat Kindelan begitu ditakuti oleh benteng pertahanan lawan di V-League.

Pevoli Pink Spiders, Yensy Kindelan. (Foto: Instagram/hkpinkspiders)

1. Performa Gemilang Sejak Pramusim KOVO Cup

Pemain muda berbakat ini sudah menunjukkan taringnya sejak awal kedatangannya demi ambisi merebut trofi juara. Pada ajang pramusim KOVO Cup 2026, Kindelan menjelma menjadi mesin pencetak gol utama Pink Spiders dengan menorehkan total 80 poin selama fase grup.

Daya ledaknya makin terbukti kala ia sanggup mengemas 34 hingga 39 poin dalam satu laga tunggal yang krusial, termasuk saat membungkam IBK Altos. Catatan luar biasa di pramusim tersebut sempat melesatkannya ke posisi teratas dalam perburuan pencetak poin terbanyak.

Tren positif itu terus berlanjut ke kompetisi reguler V-League 2026-2027. Pada laga terbarunya, Kindelan tampil ngamuk dengan memborong 22 poin sekaligus membawa Pink Spiders membantai JungKwanJang Red Sparks lewat kemenangan telak 3-0.