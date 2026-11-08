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Kisah Megawati Hangestri Cetak 18 Poin, Hyundai Hillstate Justru Tumbang dari Mantan Timnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |02:13 WIB
Kisah Megawati Hangestri Cetak 18 Poin, Hyundai Hillstate Justru Tumbang dari Mantan Timnya
Kisah Megawati Hangestri Cetak 18 Poin, Hyundai Hillstate Justru Tumbang dari Mantan Timnya (Instagram/@hdecvolleyballteam)
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DAEJEON - Pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri, tak mampu membawa timnya Hyundai Hillstate meraih kemenangan atas JungKwanJang Red Sparks pada lanjutan Liga Voli Korea Selatan (V-League) 2026-2027 di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Sabtu (7/11/2026) sore WIB. Meski Megawati Hangestri mencetak 18 poin, Hyundai Hillstate kalah dengan skor 1-3 (25-21, 25-27, 19-25, 19-25). 

1. Kalah Beruntun

Hasil tersebut memperpanjang catatan buruk Hyundai Hillstate pada awal musim reguler. Tim yang diperkuat Megawati itu kini telah menelan dua kekalahan beruntun sejak kompetisi bergulir.

Sebaliknya, kemenangan ini menjadi momentum kebangkitan bagi Red Sparks. Meski tampil tanpa spiker andalan asal Serbia, Vanja Bukilic, yang masih mengalami cedera, tuan rumah berhasil meraih kemenangan perdana setelah sebelumnya kalah dari Heungkuk Life Insurance pada laga pembuka.

Hyundai Hillstate sebenarnya mengawali pertandingan dengan cukup menjanjikan. Megawati dan rekan-rekannya mampu menguasai permainan pada set pertama hingga akhirnya menang 25-21.

Megawati menjadi salah satu pemain yang berperan penting dalam keunggulan tersebut. Ia bersama Lee Ye-rim menghasilkan kombinasi 12 poin. Sementara itu, pemain asal Amerika Serikat, Wipawee Jordan, turut menyumbangkan empat poin.

Namun, situasi berubah pada set kedua. Pertandingan berlangsung ketat hingga kedua tim mencapai skor 24-24. Megawati sempat membantu Hyundai Hillstate mengejar ketertinggalan dan memaksakan deuce.

Sayangnya, Red Sparks mampu tampil lebih tenang pada poin-poin penentuan. Serangan cepat Park Eun-jin dan kesalahan net touch yang dilakukan Jordan saat melakukan blocking membuat tuan rumah merebut set kedua dengan skor 27-25.

Keberhasilan menyamakan kedudukan membuat kepercayaan diri Red Sparks meningkat. Mereka langsung tampil agresif pada set ketiga dan unggul jauh 8-2.

 

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