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Erick Thohir Ungkap Alasan PSSI Pilih Alen Stajcic Latih Timnas Putri Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |02:18 WIB
Erick Thohir Ungkap Alasan PSSI Pilih Alen Stajcic Latih Timnas Putri Indonesia
Erick Thohir Ungkap Alasan PSSI Pilih Alen Stajcic Latih Timnas Putri Indonesia (Okezone/Cikal Bintang)
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JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkap alasan federasi menunjuk Alen Stajcic sebagai pelatih baru Timnas Putri Indonesia. Erick Thohir menilai, Stajcic adalah sosok yang pas untuk terus meningkatkan kualitas Timnas Putri Indonesia.

1. Alen Stajcic Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Putri Indonesia

Alen Stajcic resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Putri Indonesia, Senin (9/11/2026). Alen Stajcic ditunjuk sebagai pengganti Satoru Mochizuki yang berpisah dengan Timnas Putri Indonesia beberapa waktu lalu. 

Stajcic merupakan sosok berpengalaman di kancah sepak bola wanita Asia. Pelatih berusia 53 tahun itu memiliki pengalaman panjang menangani tim sepak bola wanita. 

Kariernya dimulai pada 2002 saat menukangi New South Wales Sapphires. Di sana, Stajcic meraih prestasi dengan menjadi runner-up Liga Sepak Bola Putri Australia 2002-2003. Musim selanjutnya, Stajcic berhasil membawa New South Wales Sapphires menjadi juara.

Stajcic juga sempat menangani tim putri Sydney FC hingga Timnas Putri Australia. Dia kemudian mulai menangani Timnas Putri Filipina pada Oktober 2021. Selama menukangi Filipina, Stajcic berhasil mencatatkan pencapaian bersejarah dengan mengantar Timnas Putri Filipina lolos Piala Dunia Wanita 2023. 

PSSI Perkenalkan Alen Stajcic sebagai Pelatih Timnas Putri Indonesia (Okezone)
PSSI Perkenalkan Alen Stajcic sebagai Pelatih Timnas Putri Indonesia (Okezone)

Setelah mengakhiri kiprahnya bersama tim senior Filipina, Stajcic kembali mendapatkan kepercayaan untuk menangani kelompok usia. Pada September 2026, dia ditunjuk sebagai pelatih Timnas Filipina Putri U-17.

2. Dongkrak Prestasi Timnas Putri Indonesia

Catatan gemilang pelatih berpaspor Australia itu membuat PSSI kepincut. Menurut Erick Thohir, kualitas yang dimiliki Alen Stajcic diharapkan bisa mendongkrak prestasi Timnas Putri Indonesia.

"Kalau kita bicara tim nasional, kembali komitmennya sejak awal kepengurusan PSSI tidak pernah membedakan yang namanya tim nasional putra maupun putri," kata Erick kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026).

 

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