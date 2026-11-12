JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah akan menghadapi wakil Prancis, Christo Popov, pada babak 16 besar Kumamoto Masters 2026. Ia berharap dapat menampilkan permainan terbaiknya melawan peringkat 1 dunia tersebut.
Laga Moh Zaki Ubaidillah vs Christo Popov digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Kamis (12/11/2026).
Pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed itu sudah 2 kali menghadapi jagoan Prancis itu. Pebulu tangkis peringkat 26 dunia itu selalu kalah saat berhadap dengan Christo Popov.
Kedua pertemuan itu terjadi pada tahun ini. Pertemuan pertama terjadi pada Malaysia Masters 2026 pada Mei. Ia kalah dalam pertandingan yang berlangsung dua gim, dengan skor ketat 21-23 dan 19-21.
Pertemuan kedua Ubed vs Christo Popov terjadi pada French Open 2026 Oktober silam. Ubed tampil lebih baik. Ia berhasil menang 1 gim, dalam pertandingan yang berlangsung 3 gim. Ia kalah dengan skor 11-21, 21-14, dan 13-21.
Setelah 2 kali kalah dari Popov, Ubed bertekad mengeluarkan penampilan terbaiknya.