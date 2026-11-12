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2 Kali Kalah dari Christo Popov, Ubed Siapkan Misi Balas Dendam di Kumamoto Masters 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |02:19 WIB
2 Kali Kalah dari Christo Popov, Ubed Siapkan Misi Balas Dendam di Kumamoto Masters 2026
2 Kali Kalah dari Christo Popov, Ubed Siapkan Misi Balas Dendam di Kumamoto Masters 2026 (dok PBSI)
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JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah akan menghadapi wakil Prancis, Christo Popov, pada babak 16 besar Kumamoto Masters 2026. Ia berharap dapat menampilkan permainan terbaiknya melawan peringkat 1 dunia tersebut. 

1. Ubed Hadapi Popov

Laga Moh Zaki Ubaidillah vs Christo Popov digelar di  Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Kamis (12/11/2026). 

Pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed itu sudah 2 kali menghadapi jagoan Prancis itu. Pebulu tangkis peringkat 26 dunia itu selalu kalah saat berhadap dengan Christo Popov. 

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Kedua pertemuan itu terjadi pada tahun ini. Pertemuan pertama terjadi pada Malaysia Masters 2026 pada Mei. Ia kalah dalam pertandingan yang berlangsung dua gim, dengan skor ketat 21-23 dan 19-21. 

Pertemuan kedua Ubed vs Christo Popov terjadi pada French Open 2026 Oktober silam. Ubed tampil lebih baik. Ia berhasil menang 1 gim, dalam pertandingan yang berlangsung 3 gim. Ia kalah dengan skor 11-21, 21-14, dan 13-21. 

Setelah 2 kali kalah dari Popov, Ubed bertekad mengeluarkan penampilan terbaiknya.

 

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