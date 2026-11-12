Hasil Kumamoto Masters 2026: Kejutan, Moh Zaki Ubaidillah Singkirkan Unggulan Pertama Christo Popov!

PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah,melaju ke perempatfinal Kumamoto Masters 2026. Ia secara mengejutkan mengalahkan unggulan pertama asal Prancis, Christo Popov, dengan skor 21-15 dan 21-19

Pertemuan keduanya terjadi di babak 16 besar Kumamoto Masters 2026. Laga tersebut berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto Jepang, Kamis (12/11/2026) pagi WIB.

Moh Zaki Ubaidillah (lolos ke perempatfinal Kumamoto Masters 2026. (Foto: Humas PBSI)

Jalannya Pertandingan

Ubed -sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- dan Christo Popov menampilkan intensitas tinggi sejak awal gim pertama. Kondisi itu membuat pertandingan berjalan cukup menarik.

Di interval gim pertama, Ubed pun unggul 11-7 atas Christo Popov. Ubed pun berusaha keras memperlebar keunggulan atas sang lawan demi meraih hasil maksimal.

Christo Popov akhirnya harus mengakui ketangguhan Ubed di gim pertama. Pasalnya, ia menelan kekalahan dari Ubed dengan skor 15-21.