Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Kumamoto Masters 2026: Kejutan, Moh Zaki Ubaidillah Singkirkan Unggulan Pertama Christo Popov!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |09:37 WIB
Hasil Kumamoto Masters 2026: Kejutan, Moh Zaki Ubaidillah Singkirkan Unggulan Pertama Christo Popov!
Ubed lolos ke perempatfinal Kumamoto Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah,melaju ke perempatfinal Kumamoto Masters 2026. Ia secara mengejutkan mengalahkan unggulan pertama asal Prancis, Christo Popov, dengan skor 21-15 dan 21-19

Pertemuan keduanya terjadi di babak 16 besar Kumamoto Masters 2026. Laga tersebut berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto Jepang, Kamis (12/11/2026) pagi WIB.

Moh Zaki Ubaidillah (lolos ke perempatfinal Kumamoto Masters 2026. (Foto: Humas PBSI)
Moh Zaki Ubaidillah (lolos ke perempatfinal Kumamoto Masters 2026. (Foto: Humas PBSI)

Jalannya Pertandingan

Ubed -sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- dan Christo Popov menampilkan intensitas tinggi sejak awal gim pertama. Kondisi itu membuat pertandingan berjalan cukup menarik.

Di interval gim pertama, Ubed pun unggul 11-7 atas Christo Popov. Ubed pun berusaha keras memperlebar keunggulan atas sang lawan demi meraih hasil maksimal.

Christo Popov akhirnya harus mengakui ketangguhan Ubed di gim pertama. Pasalnya, ia menelan kekalahan dari Ubed dengan skor 15-21.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/612/3253480//hendra_setiawan_dan_sansan-G4pW_large.jpg
Kisah Cinta Sandiani Arief dengan Legenda Bulu Tangkis Hendra Setiawan: Dari Dikenalkan Sepupu hingga Naik Pelaminan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/40/3253476//alwi_farhan_resmi_lolos_ke_bwf_world_tour_finals_2026-7cP6_large.jpg
Alwi Farhan Resmi Lolos BWF World Tour Finals 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/40/3253242//berikut_dua_aksi_mulia_pebulu_tangkis_jonatan_christie-3Zzh_large.jpg
2 Aksi Mulia Pebulu Tangkis Jonatan Christie, Nomor 1 Bangun Masjid di NTB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/40/3253206//mohammad_ahsan_tegang_dipasangkan_dengan_hendra_setiawan_pbsi-rtQu_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Pernah Jadi Pebulu Tangkis Tertua yang Juara BWF World Tour Finals!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/629/3253149//gregoria_mariska_tunjung-KW8j_large.jpg
Kisah Gregoria Mariska Ratu Bulu Tangkis Indonesia yang Resmi Jadi Ibu, Sempat Rahasiakan Kehamilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/40/3253031//pb_djarum_tampil_dominan_di_superliga_junior_2026-Gymu_large.jpeg
Borong 5 Gelar, PB Djarum Tak Terbendung di Superliga Junior 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement