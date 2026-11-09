Klasemen MotoGP 2026 Kelar Race seri Qatar: Marc Marquez Selangkah Lagi Juara Dunia 8 Kali!

Simak klasemen MotoGP 2026 kelar race seri Qatar di mana Marc Marquez selangkah lagi jadi juara dunia kedelapan kali (Foto: Facebook/MotoGP)

LOSAIL – Klasemen MotoGP 2026 kelar race seri Qatar sudah diketahui. Marc Marquez selangkah lagi jadi juara dunia musim ini setelah finis kedua!

Balapan MotoGP Qatar 2026 rampung digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, Minggu 8 November malam WIB. Marco Bezzecchi sukses jadi pemenang, mengungguli Marquez dan Raul Fernandez.

1. Selangkah Lagi Juara Dunia MotoGP 2026

Hasil itu memang memangkas jarak Bezzecchi di posisi tiga ke Marquez di puncak klasemen menjadi 74 angka. Tapi, itu sekaligus memberikan The Baby Alien kesempatan jadi juara dunia di seri berikutnya.

Marquez kini mengoleksi 371 poin setelah finis kedua. Ia mengungguli Martin dengan selisih 60 angka tepat satu setrip di bawah. Pria asal Spanyol itu bisa merebut titel kedelapannya dua pekan lagi.

Bahkan, Marquez berpotensi mengunci titel juara dunia MotoGP 2026 usai Sprint Race seri Portugal. Sebab, hanya tersedia 62 angka lagi selepas balapan pendek tersebut.

Itu artinya, Marquez perlu menambah dua poin lebih banyak dari Martin saat Sprint Race MotoGP Portugal 2026 untuk jadi juara dunia. Bukan perkara yang sulit bagi pria asal Spanyol tersebut.