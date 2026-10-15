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Wakili Indonesia di Reyes Cup 2026, Albert Januarta Siap Bantu Tim Asia Hadapi Bintang Dunia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |20:13 WIB
Wakili Indonesia di Reyes Cup 2026, Albert Januarta Siap Bantu Tim Asia Hadapi Bintang Dunia
Albert Januarta mewakili Indonesia dalam ajang bertajuk Reyes Cup 2026 (Foto: PB POBSI)
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MAKATI – Pebiliar Indonesia, Albert Januarta, akan mewakili Indonesia dalam ajang biliar internasional bergengsi Roobet Reyes Cup 2026. Event tersebut bakal dihelat di Makati Coliseum, Filipina, 15-18 Oktober.

Turnamen yang diselenggarakan oleh Matchroom melalui World Nineball Tour (WNT) ini akan mempertemukan lima pemain terbaik Team Asia melawan lima pemain elite Team Rest of the World. Indonesia patut berbangga karena Albert ikut ambil bagian.

1. Perkuat Tim Asia

Albert Januarta beraksi di Qatar 10-Ball World Cup Championship (Foto: PB POBSI)

Pebiliar berjuluk The Giant Killer itu dipercaya memperkuat Team Asia bersama para pemain kelas dunia. Ia akan bahu membahu bersama legenda biliar Filipina, Francisco “Django” Bustamante, bersama Carlo Biado, Robbie Capito, AJ Manas, dan Duong Quoc Hoang.

Sementara itu, Team Rest of the World juga diperkuat nama-nama besar. Tim dipimpin legenda biliar Jerman, Ralf Souquet, dengan kekuatan Francisco Sánchez Ruiz, Shane Van Boening, Joshua Filler, Fedor Gorst, dan Aleksa Pecelj.

Laga pembuka pada Kamis (15/10/2026) akan menjadi momen istimewa bagi Indonesia. Albert dijadwalkan berpasangan dengan AJ Manas untuk menghadapi dua bintang Amerika Serikat, Shane Van Boening dan Fedor Gorst, dalam pertandingan doubles.

Reyes Cup mengadopsi sistem pertandingan beregu 9-ball yang menggabungkan pertandingan team, singles, dan doubles. Setiap pertandingan menggunakan format race to 5 rack, dengan satu poin diberikan kepada tim pemenang. Tim pertama yang mengumpulkan 11 poin dinobatkan sebagai juara.

 

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