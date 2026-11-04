Kisah Pahit Debut Megawati Hangestri, Cuma Sumbang 7 Poin saat Hyundai Hillstate Dilibas IBK Altos 0-3

LANGKAH awal Megawati Hangestri bersama klub barunya, Hyundai Hillstate, harus tercoreng. Alih-alih merayakan kemenangan pada laga perdana Liga Voli Putri Korea Selatan (V-League) 2026-2027, pevoli kebanggaan Indonesia itu justru merasakan kepahitan usai timnya takluk di tangan IBK Altos.

Bertanding di Gimnasium Dalam Ruangan Kompleks Olahraga Hwaseong pada Selasa, 3 November 2026, Hyundai Hillstate secara mengejutkan digulung tanpa balas. Mereka harus mengakui keunggulan lawan dengan skor telak 0-3 (23-25, 23-25, 20-25) di putaran pertama Divisi Putri.

Hasil minor ini tentu menjadi pil pahit bagi kubu Hyundai Hillstate yang datang dengan target tinggi. Sejak awal laga, IBK Altos justru tampil jauh lebih solid, terorganisir, dan mampu memegang kendali penuh atas jalannya permainan di atas lapangan.

Dipercaya turun sebagai opposite spiker, Megawati tampak belum mampu menunjukkan performa puncaknya. Pemain yang dijuluki Megatron tersebut hanya sanggup mengemas total tujuh poin sepanjang pertandingan dengan tingkat keberhasilan serangan berada di angka 33 persen.

1. Tumpulnya Lini Serang

Minimnya daya gedor Hyundai Hillstate kian diperparah oleh absennya middle blocker andalan mereka, Yang Hyo-jin. Kehilangan pemain kunci tersebut membuat sektor pertahanan jaring melempem, di mana mereka hanya mampu membukukan enam poin blok berbanding 12 milik lawan.

Megawati Hangestri saat bela Hyundai Hillstate. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)

Beban pendulang angka praktis bertumpu pada Jordan yang keluar sebagai pencetak poin terbanyak tim lewat torehan 15 angka. Sementara itu, Lee Ye-rim dan Bae Yu-na hanya menyumbangkan masing-masing tujuh poin, membuat variasi serangan tim asuhan pelatih kesulitan berkembang.

Sebaliknya, kubu IBK Altos tampil perkasa berkat penampilan gemilang Victoria yang memborong 21 poin. Ia didukung penuh oleh Choi Jung-min dengan 17 poin serta Lee Ju-ah yang menyumbang 10 angka, sekaligus menandai debut manis bagi pelatih anyar mereka, Masayoshi Manabe.