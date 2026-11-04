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Kisah Debut Pahit Megawati Hangestri di Liga Voli Korea, Hanya Cetak 7 Poin dan Hyundai Hillstate Kalah 0-3

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |18:28 WIB
Kisah Debut Pahit Megawati Hangestri di Liga Voli Korea, Hanya Cetak 7 Poin dan Hyundai Hillstate Kalah 0-3
Kisah Debut Pahit Megawati Hangestri di Liga Voli Korea, Hanya Cetak 7 Poin dan Hyundai Hillstate Kalah 0-3 (Instagram/@hdecvolleyballteam)
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JAKARTA - Kisah debut pahit Megawati Hangestri di Liga Voli Korea Selatan bakal diulas. Megawati Hangestri hanya mencetak 7 poin dan Hyundai Hillstate kalah 0-3.

1. Debut Pahit Megawati

Megawati Hangestri menjalani debutnya bersama Hyundai Hillstate saat pertandingan menghadapi IBK Altos. Namun, laga debutnya itu berakhir dengan kekalahan. 

Pertandingan putaran pertama Divisi Putri Liga Korea Selatan itu digelar di Gimnasium Dalam Ruangan Kompleks Olahraga Hwaseong pada Selasa (3/11/2026). Hyundai Hillstate kalah telak 3-0 atas IBK Altos dengan skor (23-25, 23-25, dan 20-25). 

Pada pertandingan itu, IBK Altos tampil lebih solid sejak awal laga. Mereka mampu mendominasi permainan atas Hyundai Hillstate. 

Megawati Hangestri saat bela Hyundai Hillstate. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)
Megawati Hangestri saat bela Hyundai Hillstate. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)

Pada pertandingan itu, Megawati Hangestri tampil sebagai opposite spiker. Hyundai Hillstate tampil tanpa middle blocker andalan yakni Yang Hyo-jin. Absennya Yang Hyo-jin cukup terasa pada pertandingan ini. 

Hyundai Hillstate hanya mampu mencacat 6 poin blok. Sementara IBK Altos mencetak 12 poin. 

Pada pertandingan itu, Jordan menjadi pencetak poin terbanyak dengan 15 angka. Sementara Mewagati Hangesteri mencetak 7 angka. Tingkat keberhasilan serangannya sebesar 33 persen. Lee Ye-rim dan Bae Yu-na juga mencetak 7 angka. 

 

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