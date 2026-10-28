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Bakal Jadi Musuh Megawati Hangestri Pertiwi, Kapten Red Sparks Kirim Peringatan Tegas

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |17:28 WIB
Bakal Jadi Musuh Megawati Hangestri Pertiwi, Kapten Red Sparks Kirim Peringatan Tegas
Megawati Hangestri Pertiwi akan langsung berjumpa Red Sparks di pekan kedua Liga Voli Korea Selatan 2026-2027! (Foto: KOVO)
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MEGAWATI Hangestri Pertiwi akan memulai petualangan barunya di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 bersama Hyundai Hillstate mulai pekan depan. Tapi, ia sudah harus menghadapi mantan timnya, Daejeon JungKwanJang Red Sparks, di matchday dua!

Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 akan bergulir pekan ini atau tepatnya 31 Oktober. Sementara, laga pertama Hyundai Hillstate baru dimainkan pada 3 November 2026 melawan Hwaseong IBK Altos.

1. Red Sparks

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO)

Sorotan tentu akan terarah ke Megawati Hangestri yang kembali berlaga di Korea Selatan. Ia sudah unjuk gigi kala menjadi penyumbang poin terbanyak Hyundai Hillstate dengan 29 angka di ajang KOVO Cup 2026.

Kendati tersingkir di fase grup, capaian Megawati Hangestri itu patut diacungi jempol. Ia tidak kehilangan sentuhannya meski sempat mengalami cedera lutut yang membuatnya menepi cukup lama.

Pertandingan melawan IBK Altos memang dinantikan. Tapi, yang menyita perhatian pencinta voli adalah partai kedua yakni melawan Red Sparks yang dijadwalkan berlangsung 7 November 2026.

Pevoli berjuluk Megatron itu akan menghadapi mantan tim yang membesarkan namanya di Korea. Dalam dua musim, Megawati menjelma sebagai bintang baru bersama Red Sparks.

 

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