Rivan Nurmulki Tampil Bersinar, The Cong Tan Cang Menang Dramatis atas TP.HCM

HO CHI MINH CITY – Pevoli Indonesia, Rivan Nurmulki berhasil membantu timnya, The Cong Tan Cang meraih hasil positif setelah menaklukkan TP.HCM dengan skor ketat 3-2 pada lanjutan Tahap 2 Liga Voli Putra Vietnam (VDQG) 2026. Hasil ini memperkukuh posisi tim berjuluk "tim tentara" tersebut di papan atas klasemen sementara.

Pertandingan yang berlangsung di GOR Phu Thọ, Ho Chi Minh City, pada Senin 2 November 2026 siang WIB itu berjalan amat sengit. The Cong Tan Cang harus memeras keringat hingga set kelima untuk mengunci kemenangan atas tim tuan rumah.

Meski The Cong Tan Cang lebih diunggulkan secara peringkat dan performa, TP.HCM memberikan perlawanan yang sengit. TP.HCM berhasil merebut dua set sehingga memaksa laga berlanjut ke set penentuan sebelum akhirnya The Cong Tan Cang menyegel kemenangan 3-2.

1. Aksi Cemerlang Rivan Nurmulki

Kemenangan ini terasa makin istimewa karena diraih secara berturut-turut lewat duel lima set. Sehari sebelumnya, skuad asuhan pelatih Thai Anh Van juga menang dramatis 3-2 saat berhadapan dengan TP.HCM.

The Cong Tan Cang vs TP.HCM. (Foto: VFV)

Pada laga melawan TP.HCM tersebut, The Cong Tan Cang sempat berada di ujung tanduk setelah tertinggal dan menghadapi dua match point musuh pada set keempat. Namun, mereka bangkit membalikkan keadaan hingga menang 32-30, lalu menutup set kelima dengan skor 18-16.

Menurut laporan dari media Vietnam, The Thao 247, bintang voli asal Indonesia, Rivan Nurmulki, menjadi salah satu sosok penentu serta pemain paling menonjol dalam pertarungan krusial tersebut. Performa impresif Rivan memberi dorongan besar bagi mentalitas bertanding timnya.