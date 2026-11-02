Jadwal Siaran Langsung IBK Altos vs Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea 2026-2027: Megawati Hangestri Siap Panen Poin?

Simak jadwal siaran langsung IBK Altos vs Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 (Foto: KOVO)

HWASEONG – Jadwal siaran langsung IBK Altos vs Hyundai Hillstate di matchday 1 Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 sudah diketahui. Sanggupkah Megawati Hangestri Pertiwi panen poin di laga perdananya?

Musim baru Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 sudah bergulir sejak 31 Oktober. Sebanyak tujuh tim, termasuk Hyundai Hillstate, akan berebut gelar juara hingga Mei mendatang.

1. Fase Reguler

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO)

Fase reguler digelar Oktober 2026 hingga April 2027. Lalu, playoff akan dimainkan pada April hingga Mei 2027 dan hanya diikuti empat tim teratas di klasemen Liga Voli Korea Selatan 2026-2027.

Hyundai Hillstate yang sudah tidak juara sejak terakhir kali pada 2023-2024, sangat penasaran untuk kembali menjadi yang terbaik. Demi ambisi itu, mereka merekrut Megawati Hangestri!

2. Cetak Poin Terbanyak?

Pevoli asal Jember tersebut sudah langsung memberi bukti di ajang KOVO Cup 2026. Kendati Hyundai Hillstate kandas di fase grup, Megatron sukses menjadi pencetak poin terbanyak dengan 29 angka di dua laga.

Performa ciamik itu mendapat pujian dari pelatih Kang Sung-hyung. Walau begitu, ia melihat masih ada ruang untuk perbaikan performa jelang laga di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027.