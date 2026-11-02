Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung IBK Altos vs Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea 2026-2027: Megawati Hangestri Siap Panen Poin?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |17:03 WIB
Jadwal Siaran Langsung IBK Altos vs Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea 2026-2027: Megawati Hangestri Siap Panen Poin?
Simak jadwal siaran langsung IBK Altos vs Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 (Foto: KOVO)
A
A
A

HWASEONG – Jadwal siaran langsung IBK Altos vs Hyundai Hillstate di matchday 1 Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 sudah diketahui. Sanggupkah Megawati Hangestri Pertiwi panen poin di laga perdananya?

Musim baru Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 sudah bergulir sejak 31 Oktober. Sebanyak tujuh tim, termasuk Hyundai Hillstate, akan berebut gelar juara hingga Mei mendatang.

1. Fase Reguler

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO)
Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO)

Fase reguler digelar Oktober 2026 hingga April 2027. Lalu, playoff akan dimainkan pada April hingga Mei 2027 dan hanya diikuti empat tim teratas di klasemen Liga Voli Korea Selatan 2026-2027.

Hyundai Hillstate yang sudah tidak juara sejak terakhir kali pada 2023-2024, sangat penasaran untuk kembali menjadi yang terbaik. Demi ambisi itu, mereka merekrut Megawati Hangestri!

2. Cetak Poin Terbanyak?

Pevoli asal Jember tersebut sudah langsung memberi bukti di ajang KOVO Cup 2026. Kendati Hyundai Hillstate kandas di fase grup, Megatron sukses menjadi pencetak poin terbanyak dengan 29 angka di dua laga.

Performa ciamik itu mendapat pujian dari pelatih Kang Sung-hyung. Walau begitu, ia melihat masih ada ruang untuk perbaikan performa jelang laga di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/43/3251083/rivan_nurmulki_saat_membela_klub_voli_vietnam_the_cong_tan_cang-Dtwc_large.jpg
Duel Sengit Rivan Nurmulki vs Boy Arnez: The Cong Sukses Balas Dendam Usai Bungkam Ninh Binh 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/43/3250721/megawati_hangestri_pertiwi_akan_langsung_berjumpa_red_sparks_di_pekan_kedua_liga_voli_korea_selatan_2026_2027-x1vW_large.jpg
Bakal Jadi Musuh Megawati Hangestri Pertiwi, Kapten Red Sparks Kirim Peringatan Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/43/3250701/rivan_nurmulki-qltz_large.jpg
Rivan Nurmulki Menggila di Liga Voli Vietnam, Sukses Bawa The Cong Tan Cang Menang Dramatis 3-1 atas Ha Noi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/43/3250638/berikut_lima_pevoli_cantik_indonesia_yang_bermain_di_laga_internasional_tahun_ini-8iuW_large.jpg
5 Pevoli Cantik Indonesia yang Bermain di Laga Internasional Tahun Ini, Nomor 1 Calon Andalan Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/43/3250249/megawati_hangestri-JmVu_large.jpg
Kata-Kata Berkelas Megawati Hangestri Jelang Tampil di Liga Voli Korea 2026-2027 Bersama Hyundai Hillstate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/43/3249770/megawati_hangestri-B1nJ_large.jpg
Musim Baru Liga Voli Korea Selatan 2026-2026 di Depan Mata, Bagaimana Persiapan Megawati Hangestri?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement