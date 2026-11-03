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Hasil Kualifikasi Korea Open 2026: Ni Kadek Dhinda dan Mutiara Lolos ke Babak Utama!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |11:55 WIB
Hasil Kualifikasi Korea Open 2026: Ni Kadek Dhinda dan Mutiara Lolos ke Babak Utama!
Ni Kadek Dhinda lolos ke babak utama Korea Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
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DUA tunggal putri Indonesia, Mutiara A Puspitasari dan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, tampil apik di  babak kualifikasi Korea Open 2026. Lewat perjuangan maksimal, dua pebulu tangkis muda Indonesia itu meraih hasil maksimal dalam laga yang berlangsung di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan pada Selasa (3/11/2026) pagi WIB.

Berkat kemenangan ini, dua tunggal putri Indonesia itu melaju ke babak utama Korea Open 2026. Tentunya ujian sesungguhnya sudah menanti mereka jika ingin mengejar prestasi di ajang Super 500 tersebut.

Mutiara lolos ke babak utama Korea Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
Mutiara lolos ke babak utama Korea Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)

1. Ni Kadek Dhinda Main 3 Game

Di babak kualifikasi, Dhinda berhadapan dengan wakil Korea Selatan Kim Ga Ram. Keduanya bermain cukup ketat sehingga laga berlangsung selama tiga tim untuk menentukan pemenang.

Pada game pertama, Dhinda tampil gemilang meskipun duel berjalan ketat. Ia mengalahkan Kim dengan skor 25-23.

Kim mampu bangkit di gim kedua dengan mengatasi perlawanan Dhinda dengan skor 18-21. Ambisi melaju ke babak utama membawa Dhinda meraih hasil maksimal atas Kim dengan menang 21-9 di game ketiga.

2. Mutiara Menang Mutlak di Game Kedua

Di laga lain, Mutiara berhadapan dengan wakil Ukraina Yevhenia Kartemyr. Mutiara tidak kesulitan meladeni pola permainan sang lawan.

 

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