Penyebab Marc Marquez Pilih Datang Telat di MotoGP Qatar 2026

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, berencana datang telat ke MotoGP Qatar 2026. Rencana itu diambil Marc Marquez karena situasi konflik yang sedang terjadi di negara-negara timur tengah.

MotoGP Qatar 2026 berlangsung di Sirkuit Internasional Losail, Qatar. Rangkaian balapan akan berlangsung pada 6-8 November 2026.

Sirkuit Losail arena seri ke-20 MotoGP 2026. (Foto: MotoGP.com)

Marc Marquez tidak langsung bertolak ke Qatar selepas MotoGP Malaysia 2026. Ia memilih pulang lebih dahulu ke Spanyol, yang mana pola itu tidak seperti biasanya ketika race MotoGP digelar beruntun.

"Saya akan kembali ke Spanyol dan saya akan tiba di akhir waktu yang masih sangat mungkin, Kamis malam," kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Crash, Selasa (3/11/2026).

1. Yamaha Mundur dari MotoGP Qatar 2026

Situasi di Timur Tengah memang menimbulkan kekhawatiran dari sisi keselamatan. Contohnya, Yamaha memutuskan menarik diri dari balapan MotoGP Qatar 2026.

Yamaha mundur karena mempertimbangkan faktor keselamatan pembalap dan semua kru. Pabrikan asal Jepang itu tidak akan berpartisipasi di balapan tersebut. Tak hanya tim pabrikan, tim satelit Yamaha juga memutuskan mundur.