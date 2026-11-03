Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Perbedaan Kecelakaan Lowside dan Highside di MotoGP

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |03:19 WIB
Ini Perbedaan Kecelakaan Lowside dan Highside di MotoGP
Ini Perbedaan Kecelakaan Lowside dan Highside di MotoGP (Ilustrasi/Dok MotoGP)
A
A
A

JAKARTA - Perbedaan kecelakaan lowside dan highside di MotoGP bakal diulas lebih lanjut dalam artikel.  

Balapan MotoGP dikenal dengan kecepatan tinggi dan risiko kecelakaan yang sulit dihindari. Salah satu insiden yang kerap terjadi adalah ketika pembalap kehilangan kendali di tikungan, yang dapat berujung pada dua jenis kecelakaan berbeda, yakni highside dan lowside.

Lantas, apa itu kecelakaan highside dan lowside di MotoGP? Keduanya memiliki penyebab dan dampak yang berbeda, mulai dari motor yang tergelincir hingga pembalap yang terlempar dari motornya. 

1. Apa itu kecelakaan lowside?

Lowside adalah kecelakaan yang terjadi ketika ban depan atau belakang motor kehilangan cengkeraman. Motor pun tergelincir dan pembalap terjatuh. Melansir dari laman resmi National Library of Medicine (PubMed), studi yang diterbitkan dalam American Journal of Emergency Medicine menemukan kecelakaan lowside lebih sering terjadi dibandingkan highside. Meski demikian, lowside memiliki risiko cedera yang lebih rendah.

MotoGP Mandalika (@marcobez72)
MotoGP Mandalika (@marcobez72)

Secara umum, lowside memang tergolong lebih ringan karena pembalap tidak terpental ke udara. Meski begitu, lowside tetap bisa menyebabkan cedera serius, terutama bila terjadi pada kecepatan tinggi atau pembalap membentur motor, area gravel, maupun pembatas lintasan.

2. Apa itu kecelakaan Highside?

Berbeda dari lowside, highside merupakan kecelakaan yang terjadi ketika ban belakang kehilangan traksi, lalu cengkeramannya tiba-tiba kembali dalam sekejap. Hentakan itu membuat motor seakan menendang balik dan melontarkan pembalap dari atasnya. Kecelakaan ini tergolong sangat berbahaya karena berpotensi berakibat fatal hingga merenggut nyawa pembalap.

Salah satu contohnya terjadi pada 2020 di Prancis. Melansir dari laman resmi MotoGP, Luca Marini yang kala itu memimpin klasemen Moto2 mengalami highside hebat di awal sesi latihan bebas kedua (FP2) di Sirkuit Le Mans. Kecelakaan di Tikungan 5 tersebut sempat membuat sesi dihentikan dengan bendera merah, dan Marini menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit. Insiden itu menghebohkan dan dijuluki sebagai “monster highside”.

3. Cara Mencegah Kecelakaan Highside dan Lowside dalam Balapan

Di lintasan yang menuntut presisi hingga hitungan detik, kecelakaan highside dan lowside sebenarnya dapat diminimalkan lewat kerja sama antara pembalap dan tim. Pembalap dituntut memanfaatkan pengalamannya untuk membaca karakter sirkuit dan menyesuaikan diri dengan kondisi balapan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/38/3251709/yamaha-Qfe1_large.jpg
Yamaha Boikot GP Qatar 2026, MotoGP Ingatkan Konsekuensi yang Menanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/38/3251697/alex_marquez-5P4k_large.jpg
Alex Marquez Mundur dari MotoGP Qatar 2026, Obat Pereda Nyeri Tak Lagi Mempan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/38/3251661/pedro_acosta_memilih_bersantai_di_bali_sembari_menunggu_kabar_soal_motogp_qatar_2026-EUlH_large.jpg
MotoGP Qatar 2026 Belum Jelas, Pedro Acosta Pilih Nyantai di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/38/3251647/berikut_daftar_lima_cedera_yang_sering_dialami_pembalap_motogp-nC8t_large.jpg
Daftar 5 Cedera yang Sering Dialami Pembalap MotoGP, Nomor 1 Ancam Karier!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/38/3251621/marc_marquez_memilih_untuk_tiba_di_qatar_satu_malam_sebelum_sesi_pertama_pada_jumat_6_november-i0o7_large.jpg
Bukan Mundur, Marc Marquez Pilih Tiba Mepet Balapan MotoGP Qatar 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/38/3251605/mseg_geram_melihat_yamaha_menyatakan_mundur_dari_gp_qatar_2026-lLsX_large.jpg
MotoGP Geram Yamaha Mundur dari GP Qatar 2026, Ancam Jatuhkan Hukuman Berat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement