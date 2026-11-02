Jadwal Moto3 Qatar 2026: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Naik Podium Lagi?

JADWAL Moto3 Qatar 2026 sudah dirilis. Seri ke-20 Moto3 2026 itu akan digelar di Sirkuit Losail, Qatar pada 6-8 November 2026. Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, berpeluang kembali unjuk gigi di ajang Grand Prix kelas tiga tersebut.

Rider 17 tahun ini kerap tampil impresif dalam balapan yang dilangsungkan di Asia-Oseania. Di race perdana Moto3 2026 yang digelar di Sirkuit Buriram, Thailand, Veda Ega Pratama finis kelima.

Selanjutnya di Moto3 Jepang 2026 yang dilangsungkan di Sirkuit Motegi, Veda Ega Pratama finis ke-11. Saat mentas di kandang sendiri (Sirkuit Mandalika), Veda finis keenam. Di Moto3 Australia 2026, Veda Ega Pratama merebut status pole position. Sayangnya, balapan gagal digelar karena cuaca buruk.

Veda Ega Pratama meraih pole position di Moto3 Australia 2026 (Foto: Honda Racing)

Terakhir atau terbaru, Veda Ega Pratama finis kedua di Moto3 Malaysia 2026 yang digelar di Sirkuit Sepang, Malaysia pada Minggu 1 November 2026 siang WIB. Hasil di Malaysia diprediksi meningkatkan kepercayaan diri rider kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta tersebut.

1. Pengalaman Menang di Sirkuit Losail

Kebetulan, Veda Ega Pratama juga memiliki catatan manis di Sirkuit Losail, Qatar. Di race kedua Asia Talent Cup 2022, Veda Ega Pratama finis ketiga di Sirkuit Losail.

Hasil lebih ganas dicatatkan Veda Ega Pratama saat turun di Sirkuit Losail lagi pada Asian Talent Cup 2023. Dalam dua balapan yang digelar di sana, Veda Ega Pratama selalu meraih kemenangan!