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HOME SPORTS MOTOGP

Mengapa Helm Pembalap MotoGP Sempit?

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |18:13 WIB
Mengapa Helm Pembalap MotoGP Sempit?
Mengapa helm pembalap MotoGP sempit? (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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MENGAPA helm pembalap MotoGP sempit? Hal ini sering jadi pertanyaan di kalangan penggemar balap motor.

Helm yang dikenakan para pembalap MotoGP menarik perhatian karena tampilannya berbeda dari helm harian. Di balik desain aerodinamis dan warna-warna mencolok itu, ada standar keselamatan khusus yang membuat helm tersebut terasa jauh lebih ketat saat dipakai.

Lantas, mengapa helm untuk balap MotoGP dibuat sempit? Simak selengkapnya.

1. Memberikan Perlindungan Maksimal

Fabio Quartararo hobi mengoleksi helm pembalap lain (Foto: Instagram/@fabioquartararo20)

Alasan utama helm balap dibuat sempit adalah untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi penggunanya. Helm yang rapat dan sesuai ukuran kepala pembalap memberikan proteksi ekstra, sebab ukuran yang ketat mengurangi risiko helm terlepas dari kepala saat terjadi benturan keras.

Dikutip dari Autosport, bagian dalam helm dan bantalan pipi dapat dilepas. Dengan begitu, pebalap bisa menyesuaikannya agar pas dengan bentuk kepala dan tetap nyaman.

Selain itu, helm yang pas dinilai lebih nyaman karena tidak banyak bergeser saat dipakai. Standar keselamatan di ajang ini pun ketat.

Sejak 2019, Federasi Motor Internasional (FIM) mewajibkan helm pembalap memenuhi standar homologasi FIM. Termasuk, helm harus melalui pengujian benturan miring yang mengukur tingkat penyerapan benturan.

2. Mengurangi Gerakan yang Mengganggu Konsentrasi

Selain memberikan perlindungan maksimal, helm balap yang ketat turut menekan gerakan yang berpotensi memecah konsentrasi pembalap. Pada kecepatan tinggi, helm yang bergeser tanpa terkendali dapat mengganggu fokus sekaligus mempengaruhi kendali atas motor.

Helm yang sesuai ukuran memberikan kestabilan dan kenyamanan lebih baik sehingga pebalap bisa berkonsentrasi penuh di lintasan. Persepsi soal kenyamanan helm pun berbeda antara dunia balap dan pengendara harian.

 

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