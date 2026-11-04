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Bos Ducati Kagum Marc Marquez Bisa Kejar Selisih 102 Poin: Kekurangannya Ditutup dengan Otak!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |01:34 WIB
Bos Ducati Kagum Marc Marquez Bisa Kejar Selisih 102 Poin: Kekurangannya Ditutup dengan Otak!
Bos Ducati Lenovo mengagumi bagaimana Marc Marquez bisa mengejar selisih 102 poin! (Foto: Facebook/MotoGP)
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SELANGOR – Manajer Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, kagum dengan cara Marc Marquez mengejar selisih 102 poin di papan klasemen MotoGP 2026. Padahal, kondisi fisiknya masih belum bugar 100 persen.

Marquez sempat tertinggal 102 angka hingga MotoGP Italia 2026 dari Marco Bezzecchi. Hingga seri ketujuh MotoGP 2026 tersebut, bisa dibilang tidak ada yang menjagokannya jadi juara dunia musim ini.

1. Berbalik

Marc Marquez melaju di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez melaju di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Ducati Corse)

Tapi, sampai balapan di MotoGP Malaysia 2026, kondisinya justru berbalik. Marquez kini memimpin di puncak klasemen MotoGP 2026 dengan 399 poin, unggul 44 angka dari Jorge Martin, dan 67 dari Bez.

Tardozzi bangga dengan apa yang dicapai pembalapnya itu. Ia mengakui tidak mudah untuk mengejar defisit poin, bahkan sekarang memimpin dengan cukup nyaman.

“Melihat Marc kepayahan di Mugello (GP Italia), (tertinggal) 102 poin dari Bezzecchi, itu (bahkan) hampir di pertengahan musim,” kata Tardozzi di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, dikutip dari Crash, Rabu (4/11/2026).

“Ada di sini di Sepang, dengan tiga balapan tersisa, (unggul) 67 poin dari Bezzecchi, itu membuat kami bangga dengan seluruh teknisi, kerja keras, dan pembalap kami,” imbuh lelaki asal Italia itu.

 

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