Kata-Kata Berkelas Megawati Hangestri Jelang Tampil di Liga Voli Korea 2026-2027 Bersama Hyundai Hillstate

PEVOLI kebanggaan Indonesia, Megawati Hangestri, bersiap menapaki babak baru dalam kariernya di Liga Voli Korea Selatan. Setelah dua musim yang berkesan bersama Red Sparks, pevoli berjuluk Megatron kini resmi mengenakan seragam kuning cerah milik Hyundai Hillstate untuk musim 2026-2027.

Kembalinya Megawati ke Negeri Ginseng disambut antusias oleh sang pemain. Selain bisa bernostalgia dengan atmosfer kompetisi yang sudah dikenalnya, ia juga antusias beradaptasi dengan rekan-rekan setim yang baru di klub barunya tersebut.

Menjelang bergulirnya musim reguler, Megawati memasang target tinggi demi membawa klub barunya meraih prestasi maksimal. Ia bertekad untuk tampil jauh lebih konsisten dibandingkan musim-musim sebelumnya sekaligus menjaga kebugaran tubuh agar terhindar dari cedera.

"Saya ingin main lebih baik dari dua tahun lalu. Stabil saja di musim ini dan selalu diberi kemenangan serta dihindarkan dari segala sakit," ungkap Megawati, dikutip dari postingan akun Instagram Hyundai Hillstate, Senin (26/10/2026).

1. Evaluasi Pramusim

Langkah awal Megawati bersama Hyundai Hillstate langsung diuji dalam ajang pramusim KOVO Cup 2026. Sayangnya, tim asuhan Kang Sung-hyung tersebut harus tersingkir lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup melawan Hi-Pass dan GS Caltex.

Megawati Hangestri saat bela Hyundai Hillstate. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)

Meski demikian, penampilan individu Megawati tetap menjadi sorotan positif dengan menyumbangkan total 29 poin dari dua pertandingan. Pelatih Kang Sung-hyung juga melihat adanya perkembangan menggembirakan, terutama terkait chemistry yang mulai terjalin apik antara Megawati dan setter utama, Kim Da-in.

Hanya saja, tim pelatih menyadari masih ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sektor pertahanan, penerimaan bola (receive), serta aliran serangan masih memerlukan pembenahan agar keseimbangan tim semakin solid menghadapi ketatnya kompetisi reguler.